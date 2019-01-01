وكيل جورجينيو: ساري بحاجة للاعب مثله في يوفنتوس

هل يعود الدولي الإيطالي لبلاده من أجل ساري؟

ألمح جواو سانتوس وكيل أعمال لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو، لرغبته في انتقاله إلى يوفنتوس هذا الصيف.

المدرب ماوريسيو ساري جلب جورينيو لتشيلسي الموسم الماضي، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني من نابولي.

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ومع رحيل ساري ليوفنتوس هذا الصيف، ارتبط جورجينيو بمرافقة مدربه السابق مرة أخرى بالدوري الإيطالي.

وقال وكيل أعماله عن تلك الإمكانية:"ساري بحاجة للاعب مثل جورجينيو حتى يتمكن من تطبيق أسلوبه".

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وأضاف:"لا أعلم خطط يوفنتوس في الانتقالات حتى الآن، ولكن سنرى ما سيحدث مع ساري وإدارة النادي".

وفي نهاية حديثه أكد وكيل الدولي الإيطالي، أن لن يتمكن من مفاوضة يوفنتوس قبل رجوع إدارته لتشيلسي من أجل لبصفقة المحتملة.