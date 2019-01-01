وكيل توريرا يرد على عودة اهتمام ميلان

رد واضح وصريح من وكيل أعماله

استجاب وكيل أعمال متوسط ميدان آرسنال لوكاس توريرا، سريعًا لعودة الشائعات التي تضع اسم موكله في جملة مفيدة مع ميلان، ليجمع شمله بمدربه السابق في سامبدوريا ماركو جيامباولو.

وسبق للدولي الأوروجوياني أن أنكر صحة ما تردد في مطلع فصل الصيف، عن تلقيه عرضًا للعودة إلى إيطاليا عبر بوابة الروسونيري، وذلك بعد فترة قصيرة من اعترافه بمعاناته للتأقلم على الحياة في بلاد الضباب، عكس ما كان في إيطاليا.

وردًا على عودة هذه الشائعات، قال وكيله بينتانكور لشبكة TMW "نعم كانت هناك فرصة للعمل مع جيامباولو، لكن آرسنال أبلغنا أنه لا ينوي بيع لوكاس".

وأضاف "إن أوضاعه على ما يرام في لندن، والنادي سعيد به، ومن المؤكد سيبقى مع الفريق لموسم آخر. ميلان؟ سيبقى ميلان الكبير مهما عانى من مشكلات اقتصادية في الوقت الراهن".

"أنا لا أحب تقنية الفيديو، هذا هو جوابي دائماً، أنا أحب كرة القدم على وضعها القديم، التي يوجد بها أخطاء التحكيم وصراعات في الملعب بين اللاعبين" 🗨️



محمد صلاح 🎙️ pic.twitter.com/k1nMnIoTnw — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

الجدير بالذكر أن صاحب الـ23 عامًا ارتدى قميص آرسنال الصيف الماضي، قادمًا من سامبدوريا مقابل رسوم بلغت حوالي 26.5 مليون بعملة المملكة المتحدة، وفي موسمه الأول تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري أبلى بلاءًا حسنًا، بمشاركته في 50 مباراة في مختلف المسابقات، رغم أنه لم يسجل سوى مرتين على مستوى البريميرليج.