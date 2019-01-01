وكيل بيل ينفي علمه بالتفاوض من أجل صفقة نيمار التبادلية

وكيل النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد ينفي أن يكون على علم بتفاوض ريال مدريد وباريس سان جيرمان بشأن صفقة تبادلية تشمل نيمار.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى جوناثان بارنيت وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل أن يكون على علم بوجود أي مفاوضات من أجل رحيل لاعبه عن ريال مدريد.

جاء هذا في تصريح مقتضب أدلى به وكيل نجم النادي الملكي وأكد خلاله أنه لا يفكر في مستقبل جاريث بيل في الوقت الحالي رغم كل الأنباء المحيطة به.

جاريث مع ريال مدريد ⚪️⚫️



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نهاية حقبة؟ 👋 pic.twitter.com/UKHuGuMXpH — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يوليو ٢٠١٩

وكانت تقارير صحفية اليوم قد أكدت أن جاريث بيل أصبح ضمن مخطط من ريال مدريد لضم نيمار لصفوف الفريق، حيث يسعى النادي المدريدي ونظيره باريس سان جيرمان لصفقة تبادلية.

وقال بارنيت في التصريح الذي أدلى به لصالح "ِABC" ردًا على أنباء المفاوضات: "في الوقت الحالي أنا مسترخي وأقوم بمشاهدة بطولة إنجلترا المفتوحة".

وكيل بيل يشن هجوماً حاداً ضد زيدان

وكان بارنيت قد رد في وقت مبكر على تصريحات زيدان الخاصة برحيل بيل عن ريال مدريد وأكد أنها غير لائقة في حق شخص قدم للنادي الملكي الكثير من التضحيات.

جدير بالذكر أن زيدان كان قد أكد علانية أنه لم يدفع بجاريث بيل في مواجهة بايرن ميونخ الودية اليوم لأنه يتم التفاوض حول رحيله عن ريال مدريد، وأكد على أمله في إتمام الأمر سريعًا.