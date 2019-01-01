وكيل بيل يتحدث عن شائعات رحيله عن ريال مدريد

النجم الويلزي يعاني مع الإصابات في مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد وكيل جاريث بيل، نجم ريال مدريد، أن اللاعب سعيد في مدريد والحديث عن رحيله عن صفوف الفريق يصنف على أنه غيرة من نجاحاته مع الفريق الإسباني.

ويعاني الويلزي من تعاقب الإصابات، ودار حديث الصيف الماضي عن إمكانية مغادرته للنادي الإسباني والعودة للبريميرليج من جديد.

وقال وكيله في حوار مع "مادريديستا ريال": "بيل دائماً شعر بأنه مهم هنا، هو سعيد والنادي كذلك ولم يفكر أبداً بالرحيل".

وواصل: "صراحة نحن مللنا من تلك الأحاديث السخيفة والكذب، بيل دائماً ما كان صريحاً مع الجماهير، حتى ولو كان بعضها ينتقده بشكل غير منصف".

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وأردف: "ولكن الجماهير الآن تعلم مدى أهميته ونجوميته وأن لاعب بحجم ريال مدريد، لقد عانى من حملات إعلامية ضده مؤخراً".

وختم: "برأيي السبب وراء تلك الحملات هو الشعور بالغيرة من بعض الأشخاص من نجاحاته".

ويلعب ريال مدريد مساء اليوم، الخميس، أمام جيرونا في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكان انتصر ذهاباً بنتيجة 4-2.