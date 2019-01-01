وكيل بيل يبعث رسالة "مُحبطة" لريال مدريد وجماهيره

رسالة مُحبطة لأعداء اللاعب الويلزي

على عكس ما يتردد عن رغبة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في التخلص من الويلزي جاريث بيل، قال وكيل أعمال الأخير، إن موكله لا ينوي مغادرة "سانتياجو بيرنابيو" لا عاجلاً ولا حتى آجلاً.

وتّحول نجم توتنهام السابق لأكثر من عدو بالنسبة لجماهير اللوس بلانكوس، لصدمة ظهوره بمستوى مُخيب للآمال، في الوقت الذي كانت تنتظر منه الجماهير الكثير لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو.

وما ضاعف غضب واستياء الجماهير تجاه اللاعب، كما تجلى في مشاهد إطلاق صيحات الاستهجان ضده في مبارياته الأخيرة على "البيرنابيو" الموسم الماضي، ما قاله وكيله عن المعاملة غير اللائقة التي يتعامل بها النجم الويلزي من قبل المشجعين، وصفًا الهجوم عليه بوصمة العار.

ومنذ بداية موسم الشائعات، تتسابق الصحف والمواقع الرياضية في تحديث الأنباء عن مستقبل صاحب الـ29 عامًا، ما بين أنباء تتحدث عن صعوبة استمراره مع الفريق، استنادًا لتصريحات زيزو، التي أقر خلالها بأنه أخرج بيل من حساباته نهائيًا، وتقارير أخرى، تُشير إلى صعوبة التخلص منه، لعدم عثور النادي على مشتر، قادر على دفع راتبه السنوي.

ويتقاضى اللاعب ما لا يقل عن 14 مليون يورو في الموسم، وهو ما تسبب في عزوف الأندية عن طلبه، عكس وضعه قبل عامين، حيث أبدى مانشستر يونايتد استعداده لإعادة لاعب الغريم اللندني السابق إلى البريميرليج، مقابل 100 مليون إسترليني، لكن العرض قوبل بالرفض من قبل اللاعب وناديه الإسباني.

رقصة نسور مالي بعد هدف التقدم في مرمى أنجولا 🇲🇱🕺#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/qizQNzeWa9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

والآن وبعد تغير الوضع، بتحول بيل للاعب غير مُرحب به في النادي الملكي، ما زال وكيل أعماله يُصر على أنه لن يغادر النادي، مدعيًا أن موكله عازم على البقاء في "سانتياجو بيرنابيو" حتى يومه الأخير في عقده الممتد لثلاث سنوات أخرى، في إشارة واضحة جديدة إلى أنه لن يتنازل عن الـ42 مليون التي ينتظرها في المواسم الثلاث القادمة.

وفي تصريح مُقتضب نقلته صحيفة "ماركا" على لسانه، قال وكيل بيل "ليس لديه نية لمغادرة ريال مدريد، فقط يستعد لبدء معسكر الاستعداد للموسم الجديد، وتعلمون أن لديه حق حتى 2022، وسيبقى تحت تصرف زيدان حتى ذلك الموعد".