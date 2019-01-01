وكيل بيليات: تلقيت اتصالات من أندية كبيرة في مصر ولكن

خاما بيليات كل سوق انتقالات يتم التحدث عنه من قبل الأهلي والزمالك، وفي الأخير الصفقة لا تتم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف مايكل نجوبيني؛ وكيل أعمال الزيمبابوي خاما بيليات؛ نجم كيزر شيفز الجنوب أفريقي، عن تلقي اللاعب عدة عروض احترافية في بلاد شمال أفريقيا وفقًا للأداء الذي قدمه مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

زيمبابوي ودعت كأس أفريقيا من دور المجموعات بعدما حصد نقطة وحيدة بالتعادل أمام الكونغو وتلقي هزيمتين أمام مصر وأوغندا.

وشارك صاحب الـ28 عامًا أساسيًا في الثلاث مباريات، لكنه لم ينجح في قيادة منتخب بلاده للتأهل للدور المقبل.

وقال وكيل الزيمبابوي، خلال تصريحاته لموقع "كيك أوف" الجنوب أفريقي: "بالتأكيد كافة الأندية الكبيرة بمصر ترغب في الحصول على خدمات بيليات، كذلك تلقيت عديد الاتصالات من المغرب وتونس".

وأضاف: "لكنني أخبرتهم بضرورة التواصل مع نادي كيزر شيفز، لأن عقده مستمر معه".

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وكيل لاعب كيزر شيفز أكمل: "بيليات قدم أداءً جيدًا في كأس الأمم على الرغم من الخروج المبكر لزيمبابوي من البطولة، لذلك تلقيت عديد الاتصالات من عدة دول بشمال أفريقيا، لكن في النهاية أننا لا يمكنني أن أقول أي شيء، عليهم التواصل مع ناديه".

واستطرد: "إذا وافق مسؤولو كيزر شيفز على بيعه، فوقتها سأتحدث مع اللاعب، لمعرفة أي يفضل أن ينتقل، لذلك أنا لا أعلم أي شيء حتى يتحدثوا مع مسؤولي ناديه:.

وأوضح وكيل اللاعب الزيمبابوي أن عقده مع كيزر شيفز مستمر حتى موسمين مقبلين مع أفضلية التجديد لموسم آخر، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتحدث مع بيليات في أي شيء، حيث حصل على فترة راحة.

يذكر أن المهاجم صاحب الـ28 عامًا انتقل إلى كيزر شيفز في صيف عام 2018، وشارك معه الموسم المنقضي في 35 مباراة، سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع عشرة آخرين.