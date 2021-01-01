وكيل بنزيما السابق يكشف وجهته بعد الرحيل عن ريال مدريد!

كريم دزيري وكيل أعمال الفرنسي كريم بنزيما السابق يكشف عن وجهة اللاعب المقبلة!

كشف كريم دزيري وكيل أعمال النجم الفرنسي كريم بنزيما السابق عن الوجهة المقبلة للاعب ريال مدريد عقب انتهاء رحلته مع الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ممثل بنزيما السابق، وقال خلالها أن الوجهة المقبلة للنجم الفرنسي ستكون أولمبيك ليون.

وقال دزيري: "كل شيء في ليون مناسب بالنسبة لبنزيما، وهو يريد أن يعود لهناك بعد انتهاء مشواره في ريال مدريد".

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وأضاف: "هو يعاني بسبب ذلك القرار، فهو يشعر بالحيرة بين الاستمرار مع النادي الأفضل في العالم أو العودة لليون".

وأكمل: "الأمر يعد مسألة وقت فقط، ففي أحلامه هو يعود لليون ويقدم الكثير من الأشياء العظيمة ويرتدي شارة القيادة ويكون الشباب من حوله".

وكان بنزيما قد انضم لصفوف ريال مدريد في 2009 قادمًا من ليون الفرنسي بعد أن كان نجم الفريق وأصبح واحد من أهم عناصر الهجوم بجوار كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن عقد بنزيما الحالي في ريال مدريد ينتهي بنهاية موسم 2021-2022 مما يعني أنه سيكون مجاني بحلول الصيف بعد القادم.