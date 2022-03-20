وكيل بنزيما السابق يُكذب عودة برشلونة، ويذكر بيكيه بسيناريو نيمار

رد كريم جزيري وكيل الأعمال السابق للنجم الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد على التغريدة الأخيرة التي نشرها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة على حسابه في "تويتر".

وكان بيكيه قد لجأ لموقع التواصل الاجتماعي الشهير ليحتفل بفوز فريقه على ريال مدريد الذي تحقق على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكتب النجم الذي شارك في مواجهة ريال مدريد أساسيًا محتفلًا بالفوز: "لقد عدنا"، بشكل مباشر عقب انتهاء المباراة.

فجاء الرد عليه من قبل جزيري الذي يدعم النادي الملكي وبشكل فوري، وكتب: "لنأمل أن تكون صادقًا هذه المرة".

رد جزيري جاء فيه إشارة للصورة التي نشرها بيكيه في 2017 له مع نيمار دا سيلفا، وكتب عليها: "سيبقى"، ورحل بعدها البرازيلي لصفوف باريس سان جيرمان.

We are back. — Gerard Piqué (@3gerardpique) March 20, 2022

وكان برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف نظيفة على ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن ذلك الفوز هو الأول لبرشلونة بعد ست مباريات دون انتصار ضد الملكي، وقلص الفارق بين الفريق الكتالوني والمتصدر إلى 12 نقطة مع مباراة أقل لكتيبة تشافي.