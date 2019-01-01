وكيل باو لوبيز: فضلنا روما على برشلونة والدوري الإنجليزي

ألبرت بوتينيس وكيل اللاعب باو لوبيز يؤكد أن برشلونة حاول الحصول على خدماته قبل أن ينضم لصفوف روما.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت ألبرت بوتينيس وكيل اللاعب باو لوبيز حارس مرمى ريال بيتيس المنضم مؤخرًا لروما أن برشلونة حاول الحصول على خدماته هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكر بوتينيس في تصريحات صحفية لصالح صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، وأكد خلالها أنه تلقى عروضًا من ثلاث فرق إنجليزية أيضًا.

وقال بوتينيس: "برشلونة تواصلوا معي من أجل الحصول على خدمات باو لوبيز، كذلك ثلاث فرق من الدوري الإنجليزي أرادوا الحصول عليه، لكنه قرر الانضمام لروما".

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وأضاف: "عندما وصل لنا العرض الخاص بروما لم يظهر على لوبيز أي تردد في قبوله، وجاء لي وأخبرني أنه يريد أن ينضم لصفوف الجياليروسي".

وأكمل: "ريال بيتيس لم يكن يريد التخلي عن خدماته لكن في روما قاموا بالكثير من المجهود من أجل حسم الصفقة لصالحهم في الفترة الماضية".

جدير بالذكر أن اللاعب انتقل من صفوف ريال بيتيس لروما مقابل حوالي ٢٣ ونصف مليون يورو، دفعهم النادي الإيطالي للنادي الأندلسي.

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إنييستا❤️

زيدان 🔁 pic.twitter.com/b7vYs8ZDaR

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يوليو ٢٠١٩