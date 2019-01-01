وكيل بارتي لا يستبعد انتقاله لإنتر

شرط جزائي في عقده يسهل انضمامه للنيراتزوري

رفض وكيل أعمال لاعب الوسط الغاني توماس بارتي نجم أتلتيكو مدريد، استبعاد إمكانية انتقاله إلى إنتر الإيطالي هذا الصيف.

أتلتيكو أعلن مؤخراً رحيل مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، تمهيداً لانضمامه إلى نادٍ آخر على الأرجح سيكون برشلونة.

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والآن يبدو أن النادي الإسباني على أعتاب فقدان لاعب جديد، وهو توماس بارتي وسط اهتمام متزايد من إنتر بضمه.

وقال دانيل خيمينيز وكيل أعمال بارتي في تصريحات صحفية:"لم أتحدث مع أحد حتى الآن ولكن بالطبع إنتر نادي كبير".

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وأضاف:"هناك شرط جزائي في عقده بـ50 مليون يورو، رقم منخفض جداً للاعب بقيمة توماس".

وفي نهاية حديثه شدد خيمينيز على رغبته في الانتظار حتى نهاية الموسم، لمناقشة مستقبل اللاعب مع أتلتيكو مدريد.