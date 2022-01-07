وكيل أعمال كنو يفجر مفاجأة بشأن التجديد مع الهلال

فجر وكيل أعمال محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن كواليس تجديد عقد اللاعب مع الزعيم، وتوقيعه مع نادي النصر بشكل رسمي.

نادي الهلال أعلن خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن تجديد عقد محمد كنو، ليستمر مع الزعيم حتى 2025، بعد انتشار أنباء مؤكدة حول توقيعه مع النصر.

ما هو موقف نادي النصر من تجديد عقد كنو مع الهلال؟

أصدر نادي النصر بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد فيها على أنه قام بالتوقيع مع كنو، ولذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الهلال.

وجاء نص البيان كالآتي: "توضح إدارة نادي النصر أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد إبراهيم كنو".

وتابع: "حيث أرسلت إشعارًا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وضحت فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة".

وواصل: "وكان نادي النصر قد وقع عقدًا احترافيًا رسميًا مع اللاعب محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه".

وأردف: "وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويترتب على فسخ العقد إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال".

ما هي المفاجأة التي فجرها وكيل أعمال كنو؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن وكيل أعمال محمد كنو أرسل أمس الخميس خطابًا تحذيريًا لنادي الهلال، وآخر إلى لجنة الاحتراف، بشأن الضغط على اللاعب من أجل التجديد.

وكيل كنو حذر من الضغط على اللاعب لكي يجدد عقده مع نادي الهلال، مؤكدًا على أنه وقع رسميًا لنادي النصر، وموقفه من التجديد أصبح غير قانوني.

وشدد الوكيل على أن التبعات المالية والقانونية سيتحملها نادي الهلال وحده، وأن اللاعب لن يُعاقب لأن موقف قانوني الآن.

وبتصرف وكيل أعمال كنو، أصبح اللاعب ليس مدانًا أمام لجنة الاحتراف، بسبب تأكيده على أنه قد تعرض للضغط من أجل التوقيع على عقده الجديد مع الهلال.

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