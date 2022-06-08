وكيل أعمال كريستيانو رونالدو يصل إلى برشلونة!

برشلونة يسعى لإغلاق بعض الصفقات مع جورج مينديش

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تواجد وكيل الأعمال الشهير جورج مينديش الذي يمثل المهاجم كريستيانو رونالدو وبعض الأسماء الهامة في كرة القدم الآن في مدينة برشلونة وذلك لإغلاق بعض الصفقات.

حضور البرتغالي سيكون للحديث عن بعض الملفات التعاقدية الخاصة بنادي برشلونة سواء بالاهتمام لشراء بعض الأسماء أو البيع.

فبحسب تقرير صحفي أعدته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإنه من الوارد أن تتم بعد الصفقات الخاصة بميدينش مع برشلونة هذا الصيف بعد تواجده الآن في كتالونيا.

ما هي الصفقات المحتملة؟

يمثل وكيل الأعمال البرتغالي بعض الأسماء التي ينوي برشلونة التعاقد معها، مثل متوسط ميدان فالنسيا كارلوس سولير، والظهير الأيسر لويس جايا.

الصحافة الإسبانية ربطت تواجد ثنائي الخفافيش سويًا في النادي الكتالوني الموسم المقبل، وهو الأمر المحبذ حدوثه بعد تصريحات رئيس فالنسيا بأنه لا يمانع خروجهم.

كما أن مينديش يمثل متوسط ميدان وولفرهامبتون، روبين نيفيش، الذي من الوارد أن يتفاوض برشلونة على ضمه.

ما هي الأسماء المحتمل رحيلها؟

أوضح التقرير أن تواجد مينديش في برشلونة لم يكن فقط لأجل الأسماء التي ينوي الفريق الكتالوني ضمها في الصيف المقبل.

بل أن جورج يسعى لإتمام صفقة بيع لاعب برشلونة الشاب، فرانشيسكو ترينكاو، لصالح فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

هل يتفاوض برشلونة على ضم رونالدو؟

كرة القدم عودتنا أنه لا يوجد مستحيل في أحداثها، سواء داخل الملعب أو الأمور الخاصة بالتعاقدات والانتقالات.

لكن قصة انضمام رونالدو لبرشلونة قد تكون مستحيلة، حتى وإن كانت مطروحة للنقاش، حيث لا يرغب صاروخ ماديرا في فقدان شعبيته الجارفة بمدريد، ولا يستطيع برشلونة دفع راتب الدون الكبير الذي يتقاضاه مع مانشستر يونايتد من الأساس.

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