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وكيل إريكسين يجتمع مع ريال مدريد اليوم

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Getty Images
وكيل إريكسين في اجتماع مع إدارة ريال مدريد لمعرفة نواياهم بخصوص موكله

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت صحيفة ماركا المدريدية عن اجتماع سيتم اليوم بين إدارة ريال مدريد ووكيل أعمال النجم الدنماركي كريستيان إريكسين.

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وكان ريال مدريد يبحث في الفترة الأخيرة عن لاعب وسط ملعب، وكان بوجبا أبرز الخيارات ولكن على ما يبدو فإنه سيبقى مع مانشستر يونايتد.

وبعد عامين من بداية اهتمام ريال مدريد بخدمات صانع ألعاب توتنهام هوتسبيرز، سيجتمع وكيل أعماله اليوم مع إدارة الفريق الملكي لمعرفة ماذا يرون حيال موكله في الميركاتو الحالي.

وكان ريال مدريد قد قدم عرضًا من أجل التعاقد مع إريكسين في عام 2017، ولكن توتنهام حدد 150 مليون يورو على الأقل لبدء المفاوضات.

وأدى ذلك إلى تراجع ريال مدريد عن ضم اللاعب، ولكن مع اقتراب نهاية عقده يبدو خروجه من توتنهام أسهل مما كان عليه قبل عامين.

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يذكر أن ريال مدريد كان قد أعلن رحيل نجم وسط ميدانه ماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي بشكل نهائي، كما رحل نجم وسطه الآخر ماركوس يورينتي إلى أتليتيكو مدريد.

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