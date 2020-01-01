وكيل أعمال جديد يُقرب جيوفينكو من الرحيل عن الهلال إلى بارما

كان جيوفينكو قد أعلن من قبل رغبته في العودة لبلاده؛ لأجل تمثيل المنتخب الإيطالي من جديد

كشف أحد المواقع الجماهيرية لنادي بارما الإيطالي عن تحرك جديد للاعب سبيستيان جيوفينكو من أجل الرحيل عن الهلال والتوقيع لناديهم خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وبحسب موقع "forzaparma.it" فأن جيوفينكو يتعاون حاليًا مع وكيل لاعبين جديد يمتلك علاقات جيدة مع المدير الرياضي بنادي بارما الإيطالي دانييل فاجيانو.

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وأضاف الموقع أن لاعب الهلال يتعاون حاليًا مع وكيل اللاعبين أندريا كاتولي الذي جلب في السابق فابيو سيرافولو لنادي بارما الموسم الماضي، وكذلك يُعد وكيل اللاعب ماتيو سكوزاريلا لاعب الفريق الحالي.

وأكد الموقع أن رغبة جيوفينكو في التواجد مع نادي بارما ستكون سهلة في ظل حالة الوفاق بين وكيل اللاعب الجديد والمدير الرياضي بالنادي الإيطالي.

وكان جيوفينكو قد أعلن من قبل رغبته في العودة لبلاده؛ لأجل تمثيل المنتخب الإيطالي من جديد، معتبرًا أن عودته لنادٍ إيطالي ستكون بوابة العودة للمنتخب.

يُذكر أن أحدى التقارير الإيطالية قد أكدت من قبل أن المال لم يعد العامل الحاسم في اختيارات جيوفينكو، وهو لا يُمانع التخلي عن العشرة ملايين التي يكسبها حاليًا في الرياض.

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وأوضحت التقارير أن جيوفينكو سيقبل بالحصول على مليوني يورو لكل موسم، شريطة أن تضمن له الإدارة دورًا مميزًا في تشكيل الفريق خاصة مع تقدمه في السنة والوصول إلى 33 عامًا.