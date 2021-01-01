دافيد ألابا

وكيل أعمال ألابا ينفي أي اتفاق مع برشلونة

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الابا برشلونة
بيني زاهافي ينفي لجول التوصل لاتفاق مع برشلونة بعد الأخبار التي انتشرت بأن الرئيس خوان لابورتا تواصل مع اللاعب

نفى وكيل أعمال مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا التوصل لأي اتفاق شفهي مع برشلونة وفق ما أشيع في الصحف مؤخراً.

ألابا كان قد أعلن في مؤتمر صحفي أنه سيغادر بايرن ميونخ مع نهاية هذا الموسم، دون أن يكشف عن وجهته الجديدة.

وقال بيني زاهافي في تصريح مقتضب لجول وSPOX: "هذا المر غير صحيح" (التفاق الشفهي مع البارسا).

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وأوضحت مصادر إعلامية إسبانية أن الرئيس الجديد لبرشلونة جوان لابورتا يريد التعاقد مع دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، كأحد الصفقات التي سيدعم بها الفريق.

لابورتا فاز مساء الأحد برئاسة برشلونة عقب الانتخابات التي أُجريت على مدار اليوم، وبفارق مريح عن المرشحين الآخرين، ليبدأ فترته الثانية على قمة النادي الكتالوني.

وقالت "آس" إن لابورتا لم يضيع وقتاً وبدأ التحرك لدعم الفريق وقام بالاتصال بالفعل مع وكلاء ألابا منذ الأسبوع الماضي.

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