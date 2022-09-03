وكيله يكشف موقفه .. الأهلي يُحدد هدفه الأجنبي الأول

ثورة التصحيح مستمرة في الفريق الجداوي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أول أهداف الأهلي الجديدة من اللاعبين الأجانب، وذلك بعد قرار التخلي عن 3 حاليين واستبدالهم بآخرين.

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الأهلي ... ثورة تصحيح تطال الجميع

الإدارة الجديدة للأهلي برئاسة وليد معاذ كانت قد أطاحت بالمدرب روبرت سيبولدي بعد الأداء والنتائج المخيبة في أول مباراتين من دوري الدرجة الأولى السعودي، وقد عينت يوسف عنبر مؤقتًا حتى إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وقد أكدت المصادر الصحفية المتابعة أن الإدارة قررت التخلي عن الثلاثي الأجنبي، فرانك كوم ويوسف العبدلي وفيليب براداريتش، واستبدالهم بآخرين قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي في دوري يلو يوم الثامن من سبتمبر القادم.

ثورة التصحيح في النادي الجداوي عقب رحيل إدارته برئاسة ماجد النفيعي لم تتوقف عند العناصر الفنية فقط، بل طالت المناصب الإدارية كذلك.

الأهلي أعلن يوم أمس تعيين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًا جديدًا، وكذلك فيصل بن زيد مديرًا للمركز الإعلامي ومتحدثًا رسميًا باسم النادي، والدكتور خالد الشافعي مشرفًا عامًا على الألعاب المختلفة.

Shahid

من هو هدف الأهلي الأول في اللاعبين الأجانب؟

الرياضية أوضحت أن الإدارة الأهلاوية وضعت الهولندي هشام فايق لاعب الفيصلي السابق على رأس اللاعبين التي تنوي دعم الفريق بهم خلال الأيام القليلة المتبقية قبل غلق الميركاتو الصيفي.

وقد أكدت الصحيفة الشهيرة موافقة لاعب الوسط على اللعب مع الأهلي في دوري يلو ووجود مفاوضات مكثفة بين الإدارة ووكيله يوسف حمزاوي.

حمزاوي أكد للصحيفة أنهم في مرحلة التفاوض مع الأهلي حاليًا، مشيرًا إلى أنهم لم يتوصلوا لاتفاق بعد وينتظرون حسم المفاوضات بالنجاح أم الفشل، وقد أكد ترحيب موكله ورغبته بالاستمرار في الملاعب السعودية.

صاحب الـ29 عامًا كان قد وصل السعودية قادمًا من هيرنيفين الهولندي صيف 2020 وقد لعب موسمين مع الفيصلي قبل أن يفك ارتباطه بالنادي بنهاية الموسم الماضي، وهو حاليًا حر دون أي نادٍ.