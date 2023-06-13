وكيله يتحالف مع لابورتا.. أنسو فاتي يعقد مهمة برشلونة!

الإسباني الدولي في فترة شك

تتعقد مهمة وكيل أنسو فاتي لاعب برشلونة في إقناع موكله بالرحيل عن النادي الكتالوني في ظل إصرار اللاعب على البقاء ضمن كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

وفقًا لصحيفة "سبورت" فإن جورج مينديش وكيل أنسو فاتي، يفعل كل ما بوسعه لإقناعه بالرحيل وفق العرض الموجود حاليًا من قبل وولفرهامبتون، والذي يتضمن المبادلة مع لاعب الوسط روبن نيفيش إضافة إلى 30 مليون يورو يتحصل عليها برشلونة.

برشلونة يطمح لإيجاد صيغة لإخراج بعض من لاعبيه في هذا الميركاتو بمبالغ جيدة لإكمال الإنفاق بشكل اعتيادي وجلب صفقات جديدة، العيون كلها منصبة على فيران توريس وأنسو فاتي وفرانك كيسييه، ولكن فاتي لا يريد الرحيل بشكل حتمي.

يؤمن فاتي أن موسمًا آخر في برشلونة قد يكون فارقًا في مشواره الرياضي وقد يعيده إلى بؤرة الضوء من جديد كأحد أهم النجوم الواعدين في العالم.

لن ييأس مينديش من محاولة إرضاء إدارة برشلونة التي يتحلى بعلاقة طيبة للغاية معها، من أجل توفير عرض كبير لفاتي وإقناع اللاعب الدولي الإسباني به.