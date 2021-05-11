وكيله: لا أمانع عودة بيل لريال مدريد ولو جلس احتياطيًا بذلك الراتب!

وكيل جاريث بيل لا يتوقف عن مضايقة ريال مدريد بتصريحاته الجديدة حول مستقبل اللاعب.

أكد جوناثان بارنيت وكيل النجم الويلزي جاريث بيل إنه لا يؤمن بعودة موكله من جديد لصفوف ريال مدريد مرة أخرى.

جاء هذا في تصريحات صحفية لبارنيت أكد خلالها إنه لا يمانع العودة لو كان سيبقى على مقاعد الاحتياط، طالما سيحصل على نفس الراتب.

ماذا قال بارنيت عن بيل ومستقبله؟

وقال بارنيت: "مستقبل بيل مرتبط بثلاث جهات، نحن وريال مدريد وتوتنهام، لدينا رأينا في ذلك الأمر وسنخبركم به في الوقت المناسب".

وأضاف عن سؤاله عن إمكانية العودة لريال مدريد: "أشك في ذلك، لكن لو أرادوا أن يضعوه على مقاعد البدلاء فذلك لا بأس به، لو وضعوني أنا في البدلاء بذلك الراتب فأنا أوافق".

وأردف: "كما قلت لتوتنهام منذ البداية، ضعوا ثقتكم فيه، ودعوه يلعب كرة القدم الخاصة به، ولا تخبروه ما الذي عليه فعله، تعاملوا معه مثل ميسي أو رونالدو".

وأكمل: "الأمر مثبت من قبل، في كل مرة يحظى بتلك المعاملة يسجل الكثير من الأهداف، هو لاعب يمتلك أسلوبه الخاص".

متى تنتهي إعارة بيل في توتنهام؟

عاد بيل لصفوف توتنهام في الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد فقط.

وتنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري، وسيكون على توتنهام دفع المزيد من الأموال للملكي لحسم عودته بشكل نهائي.

ماذا قدم بيل مع توتنهام حتى الآن؟

منذ عودته للدوري الإنجليزي، شارك بيل في 31 مباراة مع توتنهام في كل البطولات، منهم 17 في الدوري.

وسجل النجم الويلزي 14 هدفًا خلال كل مباريات في توتنهام بكل البطولات، وصنع ثلاثة حتى الآن.

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