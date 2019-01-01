وكيله: كلوب لا يتخيل لحظة وداع ليفربول

ويكشف عن بعض كواليس مفاوضات الاتفاق على تولي مهمة تدريب ليفربول

أدلى وكيل أعمال مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب، بتصريحات عاطفية، أشار خلالها إلى أن موكله لا يتخيل لحظة خروجه من "أنفيلد روود".

وقال مارك كوسيك الذي يدير أعمال كلوب منذ عام 2007 "يورجن يحب هذا النادي، وفي الوقت الحالي لا يعرف ما الذي يناسبه بشكل أفضل، وهو أيضًا لا يعرف".

كما عاد بالذاكرة إلى الوراء، لكشف بعض من كواليس مفاوضات الاتفاق على توليه حكم "أنفيلد روود" في أكتوبر 2015.

وفي هذا الصدد قال "خلال استراحتنا في المباحثات مع الملاك، تلقيت رسالة من يورجن على هاتي يقول لي ..عزيزي .. كلنا نريد الذهاب إلى هناك الآن".

وبعد ظهور ملامح مشروعه المذهل، قامت الإدارة الأمريكية المستحوذة على النادي، بمد عقده حتى منتصف عام 2024، كأفضل مكافأة للمدرب الذي أعاد الفريق إلى منصات التتويج بعد سنوات العجاف الأخيرة، بالفوز بدوري الأبطال، كأس السوبر الأوروبية ومونديال العالم للأندية.

وعن خطة كلوب المستقبلية مع أحمر الميرسيسايد، قال "ليفربول يخطط الآن على المدى البعيد، ولاعبون مثل فان دايك، ماني وصلاح، ينبغي التجديد معهم، وبالطبع المدرب يلعب دورًا رئيسيًا".

ويسعى كلوب لتحقيق حلم جماهير النادي بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، ومن مباراة لأخرى يسير نحو ذلك، بتصدر البريميرليج بفارق 13 نقطة ومباراة أقل عن أقرب مطارديه، قبل ضربة بداية الجولة الـ21.