وكيله: "حكيمي سيعود إلى ريال مدريد"

كشف وكيل أشرف حكيمي عن رغبته في العودة إلى ريال مدريد.

"يومًا ما سيعود أشرف حكيمي للعب بقميص ريال مدريد" هذه ليست تكهنات الصحف بل كلام وكيل الدولي المغربي المنتقل حديثًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل أشرف، 22 سنة، قبل أيام من إنتر بطل الدوري الإيطالي إلى باريس سان جيرمان مقابل ما يقرب من 70 مليون يورو.

هل يخطط حكيمي للعودة إلى ريال مدريد؟

تحدث أليخاندرو كامانو، وكيل حكيمي، لإذاعة أوندا سيرو وقال عن انتقال الظهير المغربي إلى باريس: "ريال مدريد كان له حق الرفض أولًا حتى اتفاق باريس سان جيرمان وإنتر".

وتابع وكيل حكيمي "أمنية وحلم أشرف هي العودة لريال مدريد لأنه ولد في مدريد وترعرع فيها. ويرغب في العودة للعب إلى ريال مدريد يومًا ما".

ولعب حكيمي في كاستيا ريال مدريد وفي الفريق الأول للنادي الإسباني قبل الانتقال معارًا إلى بوروسيا دورتموند الألماني ثم تخلي ريال مدريد عنه لإنتر الإيطالي مع أحقيته أولًا في إعادة اللاعب إن أراد.

هل تفاوض تشيلسي لضم حكيمي؟

أكد أليخاندرو أن تشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبا، أراد التعاقد مع الدولي المغربي "نعم هم أيضًا كانوا يرغبون في التعاقد معه. بعدما أصبحوا أبطالًا لأوروبا أرادوا العودة لسابق عهدهم".

وارتبط اسم أشرف بعدة أندية هذا الصيف قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان بعقد حتى صيف 2026.

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