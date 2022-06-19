وكيله: أوزيل سيعتزل ويتوجه لاحتراف الألعاب الإلكترونية!

مشاكل عدة للنجم الألماني التركي مؤخراً في عالم كرة القدم

كشف وكيل النجم التركي الألماني مسعود أوزيل عن إمكانية اعتزاله والتوجه نحو عالم الألعاب الإلكترونية بالفترة المقبلة.

أوزيل تم تجميده من قبل ناديه الحالي فنربخشه، وهناك أحاديث عن عدم عودته من جديد للعب بصفوفه عقب المشاكل الأخيرة.

ماذا قال الوكيل عن مستقبل مسعود أوزيل مع فنربخشه؟

إركوت سوجوت، وكيل صانع الألعاب تحدث مع "تيليجراف" وقال: "سيذهب لعالم الألعاب الإلكترونية وربما يصبح رياضي بهذا العالم، هو جيد للغاية، خصوصاً في "فورتنايت"، لن تكون مفاجأة لي إذا نافس بها".

وأكمل: "يملك فريقاً، M10، ويملك لاعبين وبيت مخصص لهذا الغرض في ألمانيا، يحب ألعاب الكرة مثل فيفا، وأيضاً فورتنايت".

ندم على فترة آرسنال؟ مطلقاً!

الوكيل عرج بالحديث على فترة أوزيل مع آرسنال: "لا يوجد ندم على الإطلاق، أحب وقته هناك ولكن لم ينتهي المشوار كما أراد كلاعب، ولكن حدث المثل لعديد اللاعبين، أوباميانج كان يجب أن يغادر أيضاً، هذه كرة وعمل أيضاً، الناس يأتون ويغادرون".

وانتقد الوكيل موقف آرسنال السياسي: "كانوا محايدين فيما يخص السياسة والآن لا؟ تخلوا عن الأمر، لا يمكن أن تظل محايداً في بعض المواقف ولكن الآن يتحدثون عن أوكرانيا".

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