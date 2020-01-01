وكيله أوزيل يكشف مستقبله مع أرسنال

لن يرحل قبل نهاية عقده..

زعم إركوت سوجت، وكيل أعمال مسعود أوزيل، لاعب أرسنال، أن موكله لن يُغادر ملعب الإمارات قبل نهاية عقده 2021، بل ألمح أيضًا إلى إمكانية تمديد إقامته في لندن رفقة الجانرز.

أوزيل عانى في السنة الأخيرة من الإهمال بعد تراجع مستواه خلال حقبة المدرب أوناي إيمري، لكن الأمور تغيرت كثيرًا منذ وصول مايكل أرتيتا إلى منصب المدير الفني للنادي اللندني.

الدولي الألماني ارتبط بعدد من الأندية وأبرزهم فناربخشة في يناير الماضي، غير أنه في النهاية فضل المكوث في أرسنال، مع وجود شائعات أن هذا سيكون موسمه الأخير بالبريميرليج.

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لكن سوجت أكد أنه لا رحيل قبل 2021، حيث قال "في الوقت الحالي، نحن لا نتحدث عن ذلك الأمر، لا يزال لديه عام ونصف هنا. أمامه 15 شهرًا، سوف يبقى في أرسنال بالتأكيد، سيبقى حتى نهاية عقده، ليست هناك فرصة للرحيل قبل ذلك.".

وأضاف "سيبقى حتى نهاية عقده وحينها سيكون في الثانية والثلاثين من عمره ولاعب حُر، من المحتمل أن يكون لديه 100 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه كلها ستنتج وضعية جيدة لنا في عملية التسويق.".

"إنه يبلغ 32 عامًا وبمقدوره لعب الكرة في مستوى عالٍ لمدة سنتين أو ثلاث."

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أما عن إمكانية بقائه في أرسنال، فقال "أنا أنظر إلى كل خيار ممكن، أريد أن أجلب له العقد الأكبر في النهاية، الخيارات تأتي الآن، ربما يبقى ويحصل على عقدٍ جديد في أرسنال.".

وأتم "الأمر متروك للنادي في النهاية وليس لي أو لمسعود، إذا لم يقدم النادي له عرضًا فلا يمكنه البقاء، إذا قدموا لنا عرضًا فسوف ندرسه بالتأكيد.".

يذكر أن أوزيل شارك رفقة الجانرز في 253 مباراة منذ انضمامه عام 2013 قادمًا من ريال مدريد خلال حقبة أرسين فينجر، كما جدد عقده في يناير 2018 حتى 2021.