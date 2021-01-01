وكيلهما: عبد الله جمعة لن يجدد عقده .. وأوباما قد يرحل عن الزمالك

حازم فتوح يفجر مفاجآت

أكد حازم فتوح، وكيل أعمال عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، على أن لاعبه لن يجدد عقده مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا خلال الفترة الأخيرة للتعاقد معه.

ويعد عبد الله جمعة واحدًا من أهم عناصر فريق نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، حيث يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي، بجانب زميليه بالفريق محمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

حازم فتوح قال خلال تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار" الفضائية: "عبد الله جمعة اتخذ قراره بالتفكير في العروض الخليجية التي وصلت له، وبالفعل بدأنا اتصالات معهم".

وتابع: "تلقينا 3 عروض من أندية بدولة واحدة مهتمون بالتعاقد مع جمعة، والاهتمام ليس وهميًا، حيث سيأتي عرضًا رسميًا للاعب خلال الفترة المقبلة، وسنعلن وقتها عن تفاصيل العرض".

وأعلنها وكيل أعمال اللاعب: "عبد الله جمعة لن يجدد عقده مع الزمالك بنسبة 90%، وسنجلس مع مسؤولي الزمالك الفترة المقبلة، لدراسة طريقة إتمام صفقة رحيله إلى الخليج، ونسعى لإنهاء الأمور بشكل احترافي، ونصل لحل مناسب".

وعن سبب عدم التجديد قال فتوح: "اللاعب يفكر في عدم التجديد ليس بسبب طلباته المادية، ولكن لرغبة اللاعب، ونادي الزمالك لن يقف بالتأكيد أمام ذلك، بعدما ساعد الفريق على تحقيق البطولات".

وتحول فتوح للحديث عن يوسف إبراهيم أوباما، حيث قال: "اللاعب تلقى عرضًا رسميًا من التعاون السعودي للحصول على خدماته على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي، ولكن أيمن يونس رفض رحيله وتمسك ببقائه بصفوف الفريق".

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وواصل: "أوباما يوجد في عقده مع الزمالك بندًا يتيح له الاحتراف الخارجي خلال الموسم المقبل، حيث سأسافر إلى الخارج من أجل التفاوض على عرض خاص به، لأن هناك أندية أوروبية كبيرة مهتمة بالتعاقد معه خلا لالصيف المقبل".

يأتي ذلك بعدما جدد يوسف أوباما عقده مع الزمالك خلال الشهور الماضية لمدة 3 سنوات، مقابل 12 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.