وكالة مكافحة الجريمة تحقق بتورط لاعب آرسنال في رهان غريب

واقعة مماثلة تم إيقاف لاعب آخر خلالها لمدة 6 سنوات

تقوم الوكالة الإنجليزية الوطنية لمكافحة الجريمة، بالتحقيق في حصول جرانيت جاكا لاعب آرسنال على بطاقة صفراء أمام ليدز يونايتد الموسم الماضي.

الاتحاد الإنجليزي كان قد بدأ في التحقيق بالأمر، بعد ما حدث في المواجهة التي أقيمت في 18 ديسمبر الماضي وانتهت بفوز آرسنال 4/1.

وبعد العملية التي استمرت لمدة ستة أشهر قرر الاتحاد إحالة الأمر إلى وكالة مكافحة الجريمة، بسبب وجود مخاوف جدية بشأن الفساد والإجرام المحتمل.

ماذا حدث في قضية جاكا؟

الشكوك بدأت تظهر من خلال رهان كبير وغير عادي بمبلغ 52 ألف جنيه استرليني، بأن جاكا سيحصل على بطاقة صفراء في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة آرسنال وليدز.

وبالفعل حصل اللاعب على البطاقة عن طريق الحكم أندريه مارينر بسبب إضاعة الوقت في الدقيقة 86 خلال تسديده لركلة حرة.

وتظهر لقطات الفيديو جاكا وهو يقف على الكرة بشكل مبالغ فيه بوسط ملعب فريقه لمدة 20 ثانية، مع عدم وجود أي رغبة واضحة في تنفيذ الركلة.

وهو ما دفع الحكم لإنذاره، ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل تم ربط الواقعة بالرهان، خاصة وأن اللاعب ظهر وكأنه يتعمد الحصول على إنذار.

هل يتعرض جاكا للعقوبة؟

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الرهان المشبوه تم وضعه على أحد مواقع الرهانات، وتم الإبلاغ بعد وقت قصير بأن الرهان ربح 250 ألف جنيه استرليني.

وهو ما دفع القائمين على الرهانات في إنجلترا لتلبيغ الاتحاد الإنجليزي بهذا الموقف، بسبب غرابة الرهان والمبلغ الكبير الذي تم الإعلان عنه والذي يتجاوز بكثير ما يتم الرهان عليه بالبطاقات الصفراء.

📐 From 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 angle...



Your 2021/22 Arsenal Goal of the Season WINNER... 🚀 pic.twitter.com/vOYm7QC62H — Arsenal (@Arsenal) June 16, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإنجليزي لم يفتح أي تحقيق بخصوص سلوك جاكا، ولكنه قام بنقل المعلومات إلى وكالة مكافحة الجريمة لدراسة الأمر.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 29 سنة سجل تأديبي متواضع جدًا مع آرسنال، حيث حصل على 10 بطاقات صفراء وتم طرده مرتين الموسم الماضي.

وتعتبر حالات التلاعب في الحالات المؤكدة نادرة في إنجلترا، وكان من أهمها إيقاف مدافع لينكولن سيتي برادلي وود لمدة ست سنوات في 2018 بعد إدانته بتعمد الحصول على بطاقة صفراء مرتين خلال مشوار فريقه نحو الوصول لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت الأموال التي تم جمعها بهذه الواقعة 10 آلاف جنيه استرليني فقط، وهو أقل بكثير مما تم الرهان عليه بواقعة جاكا.

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