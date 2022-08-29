وقع عقدًا لـ3 سنوات .. كم يبلغ راتب فهد المولد مع الشباب؟

فهد المولد رحل عن الاتحاد بعد سنوات بقميص الفريق

أعلن نادي الشباب السعودي رسميًا في وقت متأخر من مساء أمس تعاقده مع فهد المولد نجم الاتحاد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه السابق وعدم تجديده.

وأوضح النادي العاصمي أن المولد وقع على عقد يمتد لـ3 سنوات قادمة وقد كشفت مصادر صحفية عن التفاصيل المالية لهذا العقد.

كم يبلغ راتب فهد المولد مع الشباب؟

المولد كان من المفترض أن يُجدد عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي مع الاتحاد، لكن إيقافه بواسطة لجنة الرقابة على المنشطات لمدة عام ونصف أوقف المفاوضات بين الطرفين.

ورغم أن مركز التحكيم الرياضي أوقف تلك العقوبة وأقر إيقاف النجم السعودي لمدة شهرين فقط، إلا أن رحلة اللاعب مع العميد كانت قد وصلت إلى نقطة النهاية بالفعل.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن المولد وقع على عقد يمتد لـ3 سنوات بقيمة إجمالية وصلت إلى 15 مليون ريال سعودي، حيث سيتقاضى سنويًا 5 ملايين ريال.

النجم الطامح لتمثيل المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 كان قد ارتبط بالانتقال للنصر لكن الشباب كان من ظفر به في النهاية.

Shahid

ماذا قال المولد عن رحيله عن الاتحاد وانضمامه للشباب؟

المولد نشر سلسلة من التغريدات مساء أمس أعلن خلالها نهاية رحلته مع العميد وانتقاله للشباب، وقد أكد أن مكانة الاتحاد في قلبه لن تهتز أبدًا بعد الرحيل.

وأضاف "الليلة انتهى عقدي مع النادي الذي عشقته وتشرفت بخدمته في كافة الفئات العمرية، مشواري مع الاتحاد انتهى بشكل رسمي".

"عقدي كلاعب انتهى لكن مكانة العميد في قلبي ستبقى طوال حياتي، وستظل جماهير الفريق في قلبي وعلى رأسي وأمامي في كافة محطاتي وما تبقى من حياتي".

وأردف "الآن أتشرف بارتداء شعار ناد كبير وغالي على قلبي، أنا الآن ضمن قائمة الليوث (لقب الشباب) وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الإدارة والجماهير".

وختم المولد رسالته بشكر زملائه وكل من لعب إلى جوارهم في الفئات العمرية المختلفة مع الاتحاد، وأعرب عن تطلعه لما يحمله له المستقبل.