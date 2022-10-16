"وقاحة وقلة أدب" .. انتقاد نصراوي لاذع لاحتفال البليهي

المدافع السعودي سجل هدفًا قاتلًا للهلال في مرمى الطائي

وجه الناقد الرياضي فلاح القحطاني انتقادًا لاذعًا لمدافع الهلال علي البليهي على خلفية احتفاله بهدفه القاتل خلال مواجهة الطائي مساء أمس.

البليهي أنقذ الهلال من الوقوع في فخ التعادل 2-2 مع مستضيفه الطائي بعدما كان متقدمًا بالنتيجة حتى الدقيقة الـ57 بهدفين نظيفين، إذ أحرز هدف الفوز القاتل في آخر دقائق الوقت الأصلي للقاء.

واحتفل اللاعب المثير للجدل بالهدف بشكل غريب، حيث انطلق نحو جهاز تقنية الفيديو وقد بدأ أنه وجه سؤالًا لحكام الفيديو حول صحة الهدف.

القحطاني المعروف بميوله النصراوية انتقد احتفال اللاعب بشكل لاذع، حتى أنه وصفه بالوقاحة وقلة الأدب وطالب بالضرب بيد من جديد لمنع مثل تلك الاحتفالات المسيئة.

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إذ كتب عبر تويتر "احتفالية علي البليهي فيها وقاحة وقلة أدب وتأباها النفس "السوية"..!".

تابع "مثل هذه التصرفات التي تؤثر على النشء والأجيال القادمة لابد من انتقادها والضرب بيد من حديد ضد من يفعلها، وأثق أن أول من يقف ضد هذا التصرف المشمئز هم "الهلاليون العقلاء"".

يُشار إلى أن هدف البليهي أوقف نزيف النقاط الهلالي، إذ فقد الفريق 7 نقاط خلال المباريات الثلاثة السابقة بخسارته أمام التعاون وتعادله مع الاتفاق والشباب.

الهلال بانتصاره رفع رصيده إلى 17 نقطة تضعه في المركز الثالث مؤقتًا قبل مواجهة الاتحاد والوحدة مساء اليوم في ختام الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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