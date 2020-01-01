وفاة مدرب برشلونة وريال مدريد السابق

أتلتيكو مدريد يعلن عن وفاة المدرب السابق له ولبرشلونة وأتلتيكو مدريد رادومير أنتيتش.

أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن وفاة مدربه السابق رادومير أنتيتش الذي سبق له تدريب الثنائي ريال مدريد وبرشلونة عن عمر يناهز 71 عامًا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره نادي أتلتيكو مدريد نعى من خلاله المدرب الصربي وأعرب من خلاله عن تعازيه لأسرته وأصدقائه.

وكتب أتلتيكو مدريد: "نمر بيوم حزين في عائلتنا الخاصة بأتلتيكو مدريد بعد الخبر المرير بوفاة المدرب الأسبق للفريق رودمير أنتيتش عن عمر يناهز 71 عامًا".

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وأضاف البيان: "أنتيتش قاد الفريق في 189 مباراة رسمية على مدار خمسة مواسم بعدما جاء للنادي عام 1995 وأصبح واحد من أهم المدربين في التاريخ بتحقيق الثنائي عام 1996".

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وأردف ميجيل أنخيل جيل رئيس أتلتيكو مدريد: "لقد كان شخصًا عظيمًا وواحد من مهندسي العصر الذهبي للنادي، أنا فخور للغاية لمقابلته ولمشاركة بعض اللحظات معه".

وسبق لأنتيتش أن قاد الثنائي ريال مدريد وبرشلونة لفترة وجيزة لكنه لم يلعب في إسبانيا سوى لفريق ريال سرقسطة في الفترة بين 1978 و1980.

جدير بالذكر أن أنتيتش لا يملك في سجله التدريبي سوى الثنائية التاريخية مع أتلتيكو مدريد بالرغم من امتداد مسيرته في الملاعب كمدرب لـ 27 عامًا.