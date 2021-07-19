وفاة لاعب النصر السابق "مصطفى إدريس" بعد صراع مع المرض

رحم الله نجم الكرة السعودية السابق

فُجع الوسط الرياضي في السعودية اليوم الأحد بخبر وفاة نجم النصر السابق مصطفى إدريس بعد صراع طويل مع المرض، وقد نعاه رئيس النادي السابق وعدد من المسؤولين والإعلاميين.

ودشن جمهور النصر هاشتاج خاص على تويتر لنعي إدريس، بعنوان "مصطفى إدريس في ذمة الله"، شارك به الآلاف من المغردين مما يُشجعون العالمي وغيره من الأندية السعودية.

إدريس عانى كثيرًا من مضاعفات مرض السكري وقد اضطر إلى بتر قدميه عام 2019، وكان النصر قد خصص جزءًا من عوائد الحضور الجماهيري للمباريات لصالحه لمساعدته في محنته.

صاحب الـ57 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية مع الأهلي عام 1985 قبل انتقاله إلى النصر عام 1989 حيث حظي بمسيرة ذهبية امتدت لـ11 عامًا.

وقد حقق إدريس العديد من الألقاب مع النصر أبرزها كأس دوري خادم الحرمين الشريفين وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس الخليج وكأس الاتحاد السعودي، وقد أنهى مسيرته الكروية مع الحزم الذي انتقل له عام 2000 وبقي معه حتى 2004.

وقد نعى فهد المشيقح رئيس النصر السابق اللاعب عبر حسابه على تويتر، بقوله "اللهم في هذا اليوم الفضيل أن ترحم عبدك وأن تجعل ما أصابه خلال مرضه من معناه تكفيرًا لذنوبه".

اللهم في هذا اليوم الفضيل ..ان ترحم عبدك وان تجعل ما اصابه خلال مرضه من معناه تكفيراً لذنوبه . #مصطفى_ادريس_في_ذمة_الله pic.twitter.com/8GS1CSczqP — فهد المشيقح (@almshaiqh) July 19, 2021

موقع جول النسخة العربية يُقدم تعازيه الحارة لأسرة مصطفى إدريس ويدعو الله له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.