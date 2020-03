وفاة صاحب أول إنجاز لكرة القدم الفرنسية

رحل المدرب الفرنسي ذو الأصول الإسبانية ميشيل هيدالجو، الذي قاد المنتخب الفرنسي لتحقيق أول بطولة دولية له؛ وهي كأس الأمم الأوروبية عام 1984، في مدينة مارسيليا بعد 4 أيام من إتمامه عامه الـ87، وذلك وفقا لما أكده اتحاد اللاعبين القدامى الفرنسيين الذي كان يرأسه المدرب الراحل.

ووفقاً لمصادر مقربة من هيدالجو لوسائل الإعلام الفرنسية أن سبب الوفاة ليس له علاقة بفيروس كورونا المستجد.

وبدأ هيدالجو مسيرته الاحترافية كلاعب مع فريق لو هافر قبل أن ينتقل فيما بعد لفريق ستاد ريمس، الذي تأهل معه لنهائي أول بطولة أوروبية في التاريخ، التي خسرها أمام ريال مدريد برباعية مقابل ثلاثية.

وفي العام التالي انتقل لنادي موناكو الذي حقق معه بطولتين للدوري الفرنسي ومثلهما بكأس فرنسا.

🇫🇷 @equipedefrance has lost one of its greatest figures 😢



Michel Hidalgo was the brains behind the exhilarating side that reached the #WorldCup semi-finals in 1982 & won UEFA EURO 1984 🏆



RIP & 'merci' for the memories, Michel pic.twitter.com/h7urxqzdVd