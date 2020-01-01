وفاة رئيس نادي الزمالك متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة رئيس الزمالك المؤقت.

توفى المستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك، صباح اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده في مستشفى العجوزة بالجيزة.

وأعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، عن وفاة أحمد البكري، حيث تقدمت اللجنة المكلفة برئاسة الزمالك بخالص العزاء لأسرة رئيس القلعة البيضاء، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وتولى البكري رئاسة نادي الزمالك مؤخرًا، بعد عزل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور، لتتولى اللجنة المؤقتة رئاسة القلعة البيضاء خلال الوقت الحالي.

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وبذلك يتولى المستشار هشام إبراهيم إدارة نادي الزمالك بشكل مؤقت، بعد وفاة المستشار أحمد البكري، لحين اختيار رئيس جديد من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

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وأعلنت نانسي نجلة المستشار أحمد البكري، عن إقامة صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وتولى البكري رئاسة الزمالك لمدة 25 يومًا فقط، حيث عانى خلال آخر 12 يوم من الإصابة بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة بسبب تدهور حالته الصحية، حتى لاقى ربه.