"كان من الممكن أن تحدث لي" .. رافينيا يعترف بمعاناته بسبب الوفاة المأساوية لخيسوس دي ميجيل

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أجواء حزينة في الكرة العالمية والإسبانية

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اعترف مهاجم برشلونة رافينيا بأنه وجد صعوبة بالغة في التركيز على كرة القدم خلال الفوز على أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وكشف اللاعب البرازيلي أن خبر الرحيل المأساوي لمهاجم تينيريفي خيسوس دي ميجيل كان له تأثير عميق على حالته النفسية قبل خوض المباراة.

ليلة حزينة في إسبانيا

تلقى الوسط الكروي الإسباني صدمة كبيرة يوم الإثنين مع وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميجيل عن عمر ناهز 30 عامًا. فقد تعرض لسكتة قلبية إثر تصادم داخل الملعب مع حارس مرمى أندورا خيسوس أوونو.

وفي حين أجّل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم جميع المباريات المحلية لمدة ثلاثة أيام، أُقيمت مباريات دوري أبطال أوروبا في موعدها المحدد.

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وفي كامب نو، استُبدل بنشيد البطولة التقليدي دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة. ورغم الوقع العاطفي الثقيل، حقق برشلونة فوزًا بثلاثية نظيفة على أستون فيلا، منهيًا بذلك الانطلاقة الأوروبية المثالية لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز. وافتتح لامين يامال التسجيل قبل أن يسجل رافينيا هدفين ليحسم الفوز.

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"كان من الممكن أن يحدث هذا لأي منا"

بعد صافرة النهاية، تحدث رافينيا بصراحة إلى موفيستار عن الضغط النفسي الناجم عن النزول إلى الملعب في ظل مثل هذه الظروف المأساوية. وبدا اللاعب البرازيلي متأثرًا بشكل واضح، إذ اختار التركيز على المأساة الإنسانية بدلًا من الأداء المتفوق لفريقه.

وقال رافينيا: "أينما كان [دي ميجيل]، آمل أن يجد طريقه. أريد أن أبعث لعائلته بالقوة... واليوم، ألّا نتحدث عن كرة القدم.

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"بعد أن رأيت الخبر، لم أشعر بأنني على ما يرام. ففي نهاية المطاف، كان لاعب كرة قدم مثلي. كان من الممكن أن يحدث هذا لأي منا. كان من الممكن أن يحدث لي."

لقد أثّر فيه واقع فقدان زميل في المهنة بشكل خاص، وهو شعور أوضحه أكثر عند الحديث عن تقارب سنه مع المهاجم الراحل.

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وأشار رافينيا قائلًا: "من الصعب جدًا أن تنزل وتلعب مباراة في مثل هذه الظروف. كان لاعبًا في مثل عمري. ربما لهذا السبب أثّر فيّ إلى هذا الحد."

فليك يقدم تعازيه

وردد مدرب برشلونة هانزي فليك مشاعر مهاجمه النجم خلال مؤتمره الصحفي عقب المباراة، معترفًا بالحزن الذي ساد غرفة ملابس أصحاب الأرض.

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وقال فليك: "ما حدث في تينيريفي، أعتقد أنه أثّر فيه كثيرًا، مثل كل واحد منا. خالص تعازينا للعائلة وللنادي وللأصدقاء وللجميع... إنها مأساة كبيرة. أعتقد أنها أثّرت فيه كثيرًا."

رحلة حاسمة إلى العاصمة

ورغم التحديات العاطفية، يقدم رافينيا موسمًا رائعًا في مركز هجومي مركزي. فقد رفع هدفاه في مرمى فيلا رصيده هذا الموسم إلى 19 هدفًا في جميع المسابقات، وهو الأعلى بين جميع اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. كما مثّل الفوز أول شباك نظيفة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا منذ 18 مباراة، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في الترتيب.

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وسيسعى متصدر الليجا الآن إلى نقل هذا الزخم إلى مواجهته الصعبة خارج الديار أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد. فبعد هزيمتين أواخر أكتوبر أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد، استعاد رجال فليك توازنهم بشكل مثير للإعجاب، مقرنين انتصارهم الأوروبي بفوز محلي كبير بنتيجة 6-1 على ألافيس مؤخرًا.