مشاركة تابع GOAL على جوجل

ردّ ألفارو سيرفيرا، مدرب تينيريفي، بقوة على جيرارد بيكيه، مالك أندورا، بشأن إيقاف الحارس خيسوس أوونو 12 مباراة. وجاء الخلاف العلني بعد انتقاد بيكيه للعقوبة القاسية، التي فُرضت عقب اصطدام مأساوي على أرض الملعب أدى إلى وفاة خيسوس دي ميجيل.

إعلان

سيرفيرا يرد على تصريحات بيكيه

ردّ سيرفيرا علنًا على مالك أندورا بيكيه بعد تعليقاته بشأن عقوبة الإيقاف الأخيرة لمدة 12 مباراة . وأوقف الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) حارس أندورا خيسوس أوونو عقب اصطدام مأساوي على أرض الملعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني. وأسفرت الواقعة التي حدثت في 2 نوفمبر عن وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميجيل، البالغ من العمر 30 عامًا .

تعرّض دي ميجيل لسكتة قلبية بعد يوم من أن ضربه أوونو في صدره أثناء اندفاع الحارس لإبعاد الكرة. وبعد فرض عقوبة الإيقاف الطويلة، رأى بيكيه أن العقوبة ينبغي أن تستند إلى الفعل داخل الملعب نفسه، لا إلى عواقبه المأساوية. ودفع ذلك سيرفيرا إلى الرد والاعتراض على وجهة نظر مالك أندورا بشأن التدخل.

الدفاع عن مصالح النادي

تحدث سيرفيرا بنبرة متزنة عن تصريحات المساهم الأكبر في أندورا. وأقرّ بأن بيكيه كان على الأرجح يؤدي واجباته الإدارية حين انتقد العقوبة الانضباطية القاسية.

وقال سيرفيرا، بحسب ما نقلت عنه ESPN: «لم أشاهد فيديو بيكيه، لكنني سمعت ما قاله. أتصور أنه، بصفته المساهم الأكبر في أندورا، يؤدي عمله فحسب، وعليه الدفاع عن لاعبيه وناديه، وهذا بالضبط ما يفعله».

إعلان إعلان

التشكيك في التدخل داخل الملعب

تلقى أوونو بطاقة حمراء مباشرة فور اصطدامه بدي ميجيل. وبررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم لاحقًا إيقافه 12 مباراة، مستندةً إلى السلوك العنيف واستخدام القوة المفرطة. وردّ سيرفيرا بقوة على قول المدافع السابق إن الحكم يجب أن يكون على التدخل وحده.

مواضيع ذات صلة

وأضاف سيرفيرا: «قال بيكيه إن العقوبة فُرضت بسبب العواقب، لا بسبب التدخل نفسه، أليس كذلك؟ أعتقد أن عليه النظر إلى التدخل نفسه. لم أتحدث علنًا، ولا أنوي ذلك، لكنني أعتقد أنه كان بالإمكان تجنبه؛ ولا أظن أنه من الأمور التي نراها كل يوم، كما يبدو أنه يوحي».

المضي قدمًا بعد المأساة

يتعين على الناديين الآن إكمال ما تبقى من مشوارهما في دوري الدرجة الثانية الإسباني وسط حزن عميق. ويواجه تينيريفي مهمة شاقة بمواصلة اللعب دون مهاجمه بعد وفاته المأساوية في 3 نوفمبر.

إعلان

في المقابل، سيتعين على أندورا الاستغناء عن حارسه لجزء كبير من الموسم. ويجب على أوونو قضاء عقوبة الإيقاف كاملة، ومدتها 12 مباراة، قبل أن يصبح مؤهلًا للعودة إلى الملعب.