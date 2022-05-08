وفاة أحد مشجعي بورتو أثناء الاحتفال بلقب الدوري على يد جماهير فريقه!

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن وفاة مشجع لنادي بورتو متأثرًا بجراحه التي تعرض لها بعد طعنات في مناطق متفرقة من جسده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سي إم برتغال"، والتي أكدت أن الحادث وقع خارج ملعب دراجاو الخاص بنادي بورتو.

وكانت جماهير بورتو قد تجمعت خارج الملعب من أجل الإحتفال بلقب الدوري البرتغالي رقم 30 في تاريخهم عقب مواجهة بنفيكا.

وكان الفريق قد حسم لقب الدوري لنفسه بعد الفوز على بنفيكا بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبحسب ما أوضحت الصحيفة فالمشكلة بدأت قبل أيام عندما كان بورتو ضد لشبونة في إياب نصف نهائي بطولة الكأس، حيث ألقى الضحية إيجو سيلفا حجرين على أحد مشجعي بورتو، وعندما شاهده ذلك الشخص وقعت مشاجرة رغم فوز فريقهم باللقب هذا الأسبوع.

الشرطة لم تتهم أي شخص بعد لكنها تشك في ذلك الذي ألقي عليه الحجرين قبل أيام، وتحقق معه، وفي الوقت نفسه أطلقت سراح خطيبته التي تعرضت لإصابات مختلفة.

جدير بالذكر أن بورتو هو ثاني أكثر الفرق تحقيقًا للقب الدوري البرتغالي عقب بنفيكا الذي يملك 37 لقبًا.