وعود كاف للأهلي كاذبة .. تقرير يكشف نظام دوري الأبطال 2023 ومواعيده

سبتمبر المقبل يشهد انطلاق المنافسات

يبدو أن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، لم تغير أي شيء بالنسبة للنظام المتبع من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حتى أنه لم ينفذ الوعد الذي قطعه على نفسه بالنسبة للنهائي.

ما هي أزمة نهائي 2021؟

في أواخر مايو الماضي، أقيم نهائي دوري الأبطال بين الأهلي المصري والوداد المغربي، على ملعب الأخير بمركب محمد الخامس، وهو اللقاء الذي شهد تتويج أصحاب الأرض أبطالًا بالفوز بثنائية نظيفة.

لكن الأيام التي سبقت المباراة، شهدت شد وجذب بين مسؤولي النادي المصري ونظرائهم في الاتحاد القاري، في ظل الاعتراض على عدم إقامة المباراة على أرض محايدة.

كاف برر الموقف وقتها بأن المغرب هي الدولة الوحيدة التي تبقيت ممن تقدموا بملفات الاستضافة قبل انطلاق البطولة، إذ سحبت السنغال ملفها، فيما لم تنطبق الشروط على بقية من تقدموا بطلب الاستضافة.

الأهلي صعد شكواه للجهات الدولية، وقدم الاتحاد المصري طلب استضافة النهائي في غضون هذه الأزمة، لكن تم رفض طلبه كونه لم يفعل قبل انطلاق البطولة بحسب اللوائح والقوانين.

كيف كذب كاف على الأهلي؟

موقع "يلا كورة" المصري كشف بمستند منسوب للجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإفريقي، نظام النسخة المقبلة من بطولتي دوري الأبطال الكونفدرالية، ومواعيد مباريات كلا البطولتين.

ووفقًا لهذا المستند فإن نهائي البطولتين سيقام من مباراة واحدة كما هو الحال في السنوات الأخيرة، ليخلف كاف الوعد الذي قطعه على نفسه في غضون أزمة نهائي 2021، إذ تعهد بإعادة نظام الذهاب والإياب في النهائي من جديد، تجنبًا لمثل هذه الأزمات.

وأوضح الموقع المصري أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي اجتمعوا في 17 من يونيو الجاري، وتم الاتفاق على مشاركة فريقين بكل بطولة من أفضل 12 اتحاد وطني في تصنيف القارة، والذي يضم كل من: الجزائر، مصر، المغرب، السودان، تونس، ليبيا، أنجولا، الكونغو، غينيا كوناكري، نيجيريا، جنوب إفريقيا وتنزانيا.

فيما جاءت مواعيد القيد والمباريات كالتالي بحسب ما أكد مستند "يلا كورة":

1- فتح باب تسجيل اللاعبين للمشاركة في الدور التمهيدي الأول بدون غرامة من 1 وحتى 15 أغسطس المقبل.

2- إقامة مباريات الدور التمهيدي الأول الذهاب والإياب خلال الفترة من 9-11 سبتمبر وحتى 16-18 سبتمبر.

3- إقامة مباريات الدور التمهيدي الثاني الذهاب والإياب خلال الفترة من 7-9 أكتوبر وحتى 14-16 أكتوبر.

4- إقامة مباريات ملحق الكونفدرالية الذهاب والإياب خلال الفترة من 2 نوفمبر وحتى 9 نوفمبر.

5- فتح باب تسجيل اللاعبين للمشاركة في الأدوار القادمة خلال الفترة من 1 وحتى 31 يناير 2023.

6- بدء الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية من 10 وحتى 12 فبراير 2023.

7- بدء الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية من 17وحتى 19 فبراير 2023.

8- الجولة الثالثة من 24 وحتى 26 فبراير 2023.

9- الجولة الرابعة من 7 وحتى 8 مارس 2023.

10- الجولة الخامسة من 17 وحتى 18 مارس 2023.

11- الجولة السادسة من 31 مارس وحتى 2 ابريل 2023.

12- مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 21-23 ابريل وحتى 28-30 ابريل2023.

13- مباريات الدور نصف النهائي خلال الفترة من 12-14 مايو وحتى 19-21 مايو 2023.

14- إقامة المباراة النهائية لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية خلال الفترة من 2 وحتى 11 يونيو 2023.

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