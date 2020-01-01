وعكة صحية تُغيّب عطيف عن تدريبات الهلال استعدادًا للفيحاء

عبد الله عطيف يغيب عن تدريبات الهلال اليوم.

غاب عبد الله عطيف، لاعب وسط فريق نادي الهلال، عن تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، بسبب تعرض لوعكة صحية، ليحصل على راحة.

وكانت الفحوصات الطبية، قد أكدت على سلامة ياسر الشهراني، وبالتالي شارك في تدريبات الهلال اليوم، استعدادًا لمواجهة الفيحاء.

الهلال يستعد لمواجهة الفيحاء، بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء غدٍ الخميس.

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المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، طبق عددًا من الجمل التكتيكية، بالإضافة لشرح بعض الحالات الفنية للاعبي الفريق، قبل فرض مناورة على جزء من الملعب، لتغادر البعثة إلى المجمعة تأهبًا للمباراة.

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الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

وكان الهلال قد حقق الفوز على فريق شاهر خودرو الإيراني بهدفين دون رد، في افتتاح مبارياته، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.