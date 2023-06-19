وعد فأوفى .. رئيس مانشستر يونايتد يكشف حواره الأول مع إرلينج هالاند!

رئيس مانشستر سيتي يكشف عن وعد هالاند له بعد إنضمامه للنادي

كشف خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن محادثته الأولى مع نجم الفريق إرلينج هالاند بعد انضمامه للنادي الصيف الماضي.

وسجل هالاند 52 هدفًا في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي هذا الموسم وقاد الفريق للتتويج بالثلاثية، ولعب دور البطولة في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 12 هدفًا.

وفي خطاب رئيس مانشستر سيتي بنهاية الموسم قال المبارك عن هالاند: "يا لها من إضافة أعتقد أن هذه كانت محادثتي الأولى بعد توقيعه على العقد، ما أدهشني بشأن هالاند هو الثقة إنه يتمتع بشيء خاص الثقة مع الاحترام".

وأضاف: "بعد توقيع العقد قال في النهاية "سيدي الرئيس سأفوز بدوري أبطال أوروبا من أجلك أنا هنا للفوز بدوري أبطال أوروبا لمانشستر سيتي وسنذهب للفوز بها".

وواصل تصريحاته قائلًا: "قال ذلك قبل عام وهو حقًا شهادة على عظمة هذا اللاعب، ليظهر لك إلى أين يتجه هالاند هذه هي البداية والجزء المخيف أن هذه مجرد البداية بالنسبة له".

واستمر رئيس النادي في مدح هالاند قائلًا: "أنه بطل إنه غير راضي أبدًا إذا سجل هدفًا واحدًا إذا لم يكن هناك أهداف إذا سجل هدفين إذا سجل خمسة أهداف، أتذكر أنه عندما سجل خمسة أهداف بعد المباراة كان يقول لي:" كان يجب أن أسجل ثلاثة أو أربعة أخرى"، هذه هي عقلية الفوز وتلك هي وصفة الفوز أصبح لدينا الآن لاعب لا يصدق".

وتوج هالاند، هذا الموسم بجائزة هداف الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري.