البرتغالي هدف من أهداف تشافي لتعويض رحيل دي يونج

يعد البرتغالي برناردو سيلفا من الخيارات المفضلة بالنسبة للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في برشلونة وبالتحديد إذا رحل فرينكي دي يونج إلى مانشستر يونايتد، وهو الانتقال الذي بات وشيكًا.

تشافي مجبر على رحيل دي يونج من قبل الإدارة لأن الوضع المالي للنادي يحتم هذه الصفقة، ولكن إذا كان سيترتب على ذلك الرحيل تحسين التشكيلة فسيرحب تشافي بالتأكيد بخطوة من هذا النوع.

عشاء عمل

وكان وكيل سيلفا، خورخي مينديش، قد اجتمع في برشلونة وتناول العشاء مع كل من جوان لابورتا وماتيو أليماني ورافا يوستي وجوردي كرويف، وواحد من المواضيع التي تم النقاش حولها هو وضع برناردو سيلفا في مانشستر سيتي، النادي الذي يملك عقد سيلفا حتى 2025.

برشلونة يعلم جيدًا أن لاعب الوسط البرتغالي الذي ترك الباب مفتوحًا أمام خيارات عديدة في مستقبله على هامش مباراة التشيك في دوري الأمم الأوروبية، يتطلع لأهمية ودور أكبر في فريق يكون أحد نجومه الكبار، في السيتي سيكون كل شيء مرهونًا بالقادم الأهم، إرلينج هالاند.

وعد جوارديولا

الصيف الماضي، كان سيلفا قد ناقش مانشستر سيتي حول مصيره، وطلب برشلونة بدوره موقف اللاعب من الرحيل، لكن الوضع الاقتصادي المعقد الذي يعيشه النادي الكتالوني لم يساعد على ذهاب المفاوضات إلى ما هو أبعد من ذلك.

ولكن وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن بيب جوارديولا حينها كان قد وعد سيلفا بتركه يرحل شريطة أن يبقى في الفريق لموسم، وقد فعل.

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