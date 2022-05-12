وضعه رايولا.. بند في عقد هالاند مع مانشستر سيتي يفتح الباب لبرشلونة وريال مدريد

لا تزال أصداء صفقة انضمام المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي تسيل الكثير من الحبر في الصحف العالمية.

لم يتم تقديم النرويجي إيرلينج هالاند رسميًا في مانشستر سيتي، ولكن تفاصيل العقد بدأت في الظهور واحدة تلو الأخرى.

كيف ترك رايولا بصمته على صفقة انضمام هالاند إلى مانشستر سيتي؟

ويبدو أن الإيطالي الراحل مينو رايولا ترك بصمته في هذا العقد، ووضع شرطًا سيكون له دور كبير في إثارة الجدل خلال مدة إقامة هالاند مع السيتي.

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت على أن عقد هالاند مع مانشستر سيتي، والذي وضع بنوده مينو رايولا قبل وقاته، يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 150 مليون يورو يبدأ في السريان من الموسم الثاني للنرويجي برفقة الفريق.

هذا البند كان موضوعًا في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند ولكن بقيمة 70 مليون يورو، وهو البند الذي استغله مانشستر سيتي لحسم الصفقة قبل أيام قليلة.

العقد أيضًا مستمر حتى 2027، ولكن الأعوام الثلاثة من 2024 حين يبدأ بند الشرط الجزائي بالسريان وحتى نهاية عقد هالاند في 2027، ستكون مسرحًا لمحاولات الراغبين في ضم هالاند مثل برشلونة وريال مدريد كي يفعلوا ذلك مجددًا، مانشستر سيتي لم يؤمّن هالاند بالشكل الكافي!.

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