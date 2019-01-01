وصيفًا لليفاندوفسكي ويسبق ميسي.. حمدالله ثانيًا في تصنيف الهدافين

حمدالله يقدم موسم مميز مع النصر

قدم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، موسم أكثر من رائع مع العالمي في النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتل حمدالله صدارة هدافي بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد موسم أكثر من رائع خلال النسخة الماضية وساهم بشكل كبير في تتويج العالمي باللقب.

وحسب موقع "clubworldranking"، أن المغربي حمدالله جاء في المركز الثاني في ترتيب شهر أكتوبر لهدافي عام 2019 خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وجاء حمدالله في المركز الثاني برصيد 4348 نقطة بـ47 هدفًا خلف ليفاندوفسكي الذي سجل نفس عدد الأهداف ولكنه فارق برصيد نقاط أعلى.

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واحتل كانو لاعب إندبندينتي الأرجنتيني المركز الثالث وحل ليونيل ميسي رابعًا وبعده المكسيكي كارلوس فيلا مهاجم جالكسي الأمريكي في المركز الخامس.

ويقدم حمدالله مع النصر أداء أكثر من رائع خلال الموسم الحالي والماضي، ليجعله بين الأفضل عربيًا خلال الفترة الأخيرة.