وصول بلايلي إلى جدة .. ودجانيني نهاية الأسبوع

الأهلي جدة يقترب من تجميع أوراقه كاملة

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن وصول الجزائري يوسف بلايلي جناح فريق الأهلي إلى المملكة العربية السعودية للانضمام لتدريبات فريقه.

وتستعد الأندية السعودية في الوقت الحالي لعودة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم السبت، أن الجزائري بلايلي وصل بالفعل إلى مدينة جدة للمشاركة في تدريبات الراقي.

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وأشارت التقارير إلى أن تأخر وصول بلايلي جاء بسبب توقف المجال الجوي في الجزائر خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة في نفس السياق، أن دجانيني مهاجم الأهلي سيصل نهاية الأسبوع الجاري بعد ترتيب رحلته عقب فتح المجال الجوي في بلاده.

وسيخضع اللاعبان لمسحة طبية من أجل التأكد من سلامتهما من فيروس كورونا، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة في السعودية.