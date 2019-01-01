وصول النادي الأهلي إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد

كشف أمس عن القائمة المغادرة إلى النمسا، من أجل الدخول في معسكر إعداد مغلق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل النادي الأهلي السعودي إلى النمسا منذ قليل، وذلك للانخراط في المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى الـ 24 من يوليو الجاري.

وبدأ الفريق الكروي بالأهلي تدريباته أمس الأول تحضيرا للموسم الرياضي المقبل 2018 - 2019 ، بتدريبات على ملعب النادي بمحافظة جدة بقيادة المدرب الجديد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش والطاقم الفني المساعد له.

يإفانكوفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي، كشف أمس عن القائمة المغادرة إلى النمسا، من أجل الدخول في معسكر إعداد مغلق، استعداداً للموسم الجديد.

وضمت قائمة برانكو لمعسكر النمسا 32 لاعباً، وهم:

صور من مغادرة بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي إلى معسكر النمسا. pic.twitter.com/xcOUgEbQxa — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 7, 2019

حراسة المرمى: محمد العويس – ياسر المسيليم – باسم البقي – محمد اليامي

خط الدفاع: سلطان مندش – سعيد المولد – عبد الله حسون – محمد آل فتيل – معتز هوساوي – محمد البصاص – عبدالله خطيب – عبدالباسط هندي – أدريلان سانتوس – محمد خبراني – حسين عبدالغني – خالد البركة

خط الوسط: يزيد البكر – هاني الصبياني – جوزيف دي سوزا – يوسف الحربي – نوح الموسى – عمر الزيني – حسين المقهوي – عبدالفتاح عسيري – عبدالرحمن غريب – مصطفى البصاص

ثنائي أرجنتيني وتشيلي على أعتاب الاتحاد

خط الهجوم: علي الأسمري – عمر السومة – مهند عسيري – عثمان الحاج – دجانيني تفاريس

ومن المنتظر أن تعود بعثة الأهلي إلى جدة في الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري، لبدء التحضيرات النهائية قبل مواجهة الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.