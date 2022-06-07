وصلت اتحاد الكرة ..الكشف عن أدلة الشباب في شكواه ضد الاتحاد

الشباب تقدم بشكوى ضد الاتحاد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نوعية الأدلة التي أرفقها نادي الشباب في شكواه ضد الاتحاد لدى اتحاد كرة القدم السعودي بسبب مدافعه أحمد شراحيلي.

خالد البلطان رئيس نادي الشباب كان قد أعلن قبل عدة أيام أنه بصدد تقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد بخصوص ارتكابه لعدة مخالفات خلال تعاقده مع شراحيلي أبرزها التفاوض معه قبل دخوله الفترة الحرة في عقده.

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الاتحاد كان قد أعلن ضم شراحيلي بعد ساعات قليلة من دخوله الفترة الحرة في عقده مع الشباب والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد كشف البلطان أنه حاول الصلح كثيرًا مع الاتحاديين لكنه وجد الباب مغلقًا دومًا مما دفعه لتقديم الشكوى حفاظًا على حقوق ناديه.

الرياضية أوضحت أن الأدلة الشبابية تضمنت رسائل بين وكيل اللاعب وإدارة النادي تؤكد وجود عرض من الاتحاد، بجانب رسائل صوتية من شراحيلي نفسه لإدارة كرة القدم في الشباب يُقر خلالها بالمفاوضات قبل دخوله الفترة الحرة في عقده ويُوضح أن اختياره للعرض الجداوي نظرًا لأنه أعلى ماليًا سواء في الراتب أو مقدم العقد.

الأمر لم يتوقف هنا، بل يمتلك الشباب كذلك شهداء إثبات يعترفون بأن اللاعب السعودي أخبرهم بالمفاوضات الاتحادية.

يُشار إلى أن البلطان أوضح خلال تصريحاته مع برنامج "ملعب SBC" أن باب الصلح مع الاتحاد مازال مفتوحًا، وشدد على أنه لا يريد التدخل في المنافسة بين الاتحاد والهلال على لقب الدوري السعودي ولم يتقدم بالشكوى الآن للتأثير على الفريق الجداوي لكن لأنه مل من الانتظار ويرغب بالحفاظ على حقوق الليوث.