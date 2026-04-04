وصف كينيث بيريز سؤال زميله في ESPN عن جيردي شوتن بأنه «محرج»

أعرب كينيث بيريز عن دهشته من سؤال وجهه زميله فيESPN والمراسل ميلان فان دونغن إلى بيتر بوز. سُئل مدرب فريق PSV بعد انتهاء المباراة ضد FC أوتريخت (4-3) عن الأداء التكتيكي للاعبين من بينهم جيردي شوتن، الذي تعرض لإصابة في الركبة بدت خطيرة في الشوط الثاني. ووصف بيريز ذلك بأنه «مؤلم».

"حدثت أخطاء كثيرة في العشرين دقيقة الأولى، إذا كنت تتحدث عن عدم مرافقة لاعبك"، قال بوس في مقابلته مع ESPN. وشهد المدرب فريقه يتلقى هدفين خلال تلك الفترة. وتم تعويض تأخر 0-2 لاحقًا بفضل الهدف الفائز المتأخر الذي سجله كويب دريويش.

"نحن نلعب كرة قدم هجومية للغاية. نفعل ذلك دائمًا. عندها تعلم أن الخصم سيرغب في شن هجمات مرتدة. كنا نعلم ذلك. عندها عليك تنظيم دفاعك الخلفي. نحن نلعب بنظام واحد ضد واحد، لذا عليك مرافقة لاعبك. والوقوف في المكان الصحيح."

"وإذا لم تفعل ذلك، فستواجه مشاكل، لأنك ستصبح أقل عددًا في الخلف. وهذا بالطبع غير مقبول. لم نقم بذلك بشكل جيد. فقدنا الكرة، وهذا يحدث دائمًا في كرة القدم. لذا، هذا ليس هو بيت القصيد، بل الأمر يتعلق فقط بما يلي: كيف تنظم نفسك؟"

ثم يطرح فان دونغن سؤالاً تكميلياً. "لكن هل يمكن لشوتن وفيرمان، وكان الأمر يتعلق بشوتن بشكل خاص، أن يقطعا كل هذه المسافة بسرعة عالية؟" يرد بوس: "نعم، ألا تقف في المقدمة على أرض الملعب؟ بالطبع."

وإذا كان الخصم أسرع؟ "عندها عليك تغيير موقعك. أنا أيضًا كنت بطيئًا وكنت أواجه أحيانًا لاعبين أسرع مني، وعندها عليك أن تكون في الموقع الصحيح. عندها تتراجع عشرة أمتار إلى الخلف، أو تتوقع تحركات الخصم مسبقًا."

"لكن لا تخطئوا في تقدير جيردي، فهو سريع. جيردي سريع حقًا. لكن اللاعبين البطيئين يتطورون بشكل أفضل في هذا الجانب. إذا لم تكن سريعًا، عليك أن تتوقع ما سيحدث. ثم عليك أن تتخذ موقعًا جيدًا"، هكذا قال بوس، الذي أعرب لاحقًا عن خشيته من "الأسوأ" بالنسبة لشوتن.

بعد المقابلة، سأل فان دونغن زميله بيريز عن رؤيته لإعادة تنظيم خط وسط فريق PSV. "أغبى شيء يمكنك فعله هو التراجع عشرة أمتار، لأنك بذلك توسع المساحات بشكل كبير."

"الآن تذكر شوتن. أجد ذلك قليلاً... همم. مؤلماً." يعترف فان دونغن بأنه يجد الأمر "مزعجاً" لأنه طرح على بوز سؤالاً تكتيكياً عن شوتن. "لكن نعم، هذا ما حدث"، هكذا قال فان دونغن.