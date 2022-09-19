وشم الأبطال .. كورتوا يرد على إهانات جماهير أتلتيكو مدريد

بطريقته الخاصة، كورتوا يرد على إهانات جماهير أتلتيكو مدريد!

تظل دائمًا مباريات الديربي في أي دولة ذات طابع إستثنائي وقوي وجدلي، وبالطبع لن يكون ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مختلفًا.

وبالأخص بعد كل الجدل الذي نشأ في الأيام السابقة حول العنصرية ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ومن قبلها تهديدات جماهير الروخي بلانكوس لتيبو كورتوا الحارس البلجيكي السابق في صفوف الفريق وحامي عرين الملكي الحالي.

ريال مدريد حسم قمة الأسبوع السادس من الدوري الإسباني بالفوز على غريمه أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

مناوشات بين جماهير أتلتيكو مدريد وكورتوا

والتقطت خلال كاميرات شبكة "جول بلاي" الإسبانية، مناوشات بين جماهير بعض أتلتيكو مدريد وكورتوا أثناء عملية إحماء اللاعبين حيث قام أحد مشجعي الأتلتي بنعت كورتوا بلفظ "المرتزق".

ليرد عليه الحارس البلجيكي الدولي بالإشارة على يديه، نحو وشم وضعه خصيصًا للاحتفال بذكري حصد لقب دوري أبطال أوروبا ال14 في تاريخ اللوس بلانكوس، والتى لعب فيها كورتوا دور البطولة خاصة في المباراة النهائية.

ريال مدريد حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال14 في تاريخه متفوقًا على ليفربول في المباراة النهائية بهدف دون رد، سجله فينيسيوس جونيور على ستاد دو فرانس في 25 مايو الماضي.