وسط معارضة سياسية .. المجر تخطط لخطف تنظيم السوبر الإيطالي من السعودية

السعودية تستضيف السوبر الإيطالي للمرة الثالثة في يناير المقبل

ليست السعودية وحدها من تريد فرض نفسها على الساحة كإحدى الدول المنظمة للأحداث والبطولات الأوروبية، وإن كانت قد نجح في فعل ذلك في السنوات الأخيرة، من خلال تنظيم كأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الإسباني.

السوبر الإيطالي للعام الثالث في السعودية:

المملكة العربية السعودية فازت باستضافة السوبر الإيطالي عامي 2018 و2019، قبل أن تأتي جائحة كورونا، وتعيد البطولة لبلدها من جديد في عامي 2020 و2021.

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Shahid Shahid

في 2018، توج يوفنتوس بطلًا بالفوز أمام ميلان 1-0، وفي 2019، فاز اليوفي من جديد باللقب، لكن هذه المرة بهزيمة لاتسيو 3-1.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية نسخة 2022 من البطولة الإيطالية، إذ ستجمع المباراة بين ميلان وإنتر في 18 من يناير المقبل.

المجر تنافس السعودية على السوبر الإيطالي:

فيكتور أوربان؛ رئيس وزراء المجر، أحد رجال الدولة، الذين يولون اهتمامًا كبيرًا بالرياضة، بل وقام بصرف المليارات لتطوير الملاعب والاستادات وتطوير اللاعبين.

حاليًا أوربان يريد أن يخطف تنظيم السوبر الإيطالي من السعودية، بحثًا توجيه الأنظار لبلاده ودوريها المحلي.

ووفقًا لصحيفة "repubblica" الإيطالية فإن الجانب المجري قدم عرضًا لمسؤولي الكرة الإيطالية قبل عدة أسابيع، لإقامة السوبر بالعاصمة بودابست.

وأوضحت الصحيفة أن عرض أوربان وصل لثمانية ملايين يورو في الموسم إلا أن عرضه قوبل بمعارضة من حزب سياسي إيطالي، بجانب معارضة لورنزو كاسيني؛ رئيس رابطة الدوري الإيطالي، لكن "repubblica" أشارت إلى أن الانتخابات المقبلة قد تغير السيناريو.

وتُجرى الانتخابات المجرية اليوم الأحد، وتشهد حتى هذه اللحظة، تقدم تيار اليمين بقيادة أوربان، غير المرحب به في إيطاليا وعدة دول أوروبية، فيما يتراجع مؤيدو تيار اليسار.

وكذلك تُجرى الانتخابات الإيطالية اليوم، والتي تشهد تقدم تيار اليمين بقيادة جيورجيا ميلوني، وإذا استمر الحال كما هو عليه وفاز، في مقابل فوز أوربان في المجر، من المحتمل أن نرى السوبر الإيطالي يقام في المجر خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن تقارير صحفية إيطالية كانت قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن عرض سعودي لاستضافة السوبر الإيطالي خلال الست سنوات المقبلة، بلغ قيمته 23 مليون يورو في النسخة الواحدة.

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