وسط شائعات الخيانة .. شاكيرا تعلن انفصالها عن بيكيه

نهاية حزينة لقصة استمرت لسنوات

قررت المطربة الكولومبية شاكيرا، حسم الجدل تمامًا، حول الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول انفصالها عن جيرارد بيكيه نجم برشلونة.

وانتشرت العديد من الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية، لتؤكد انفصال صاحبة الأصول اللبنانية عن بيكيه بسبب خيانة الأخير لها.

وقالت التقارير إن اللاعب يعيش في شقة خاصة به بعد الانفصال، حيث ترك محل إقامته مع شاكيرا، بسبب الخلافات الدائرة بينهما.

ماذا قالت شاكيرا؟

كشفت المطربة الكولومبية من خلال وكالة الاتصال الخاصة بها، عن انفصالها بشكل رسمي عن بيكيه، لتغلق الباب تمامًا أمام كل التكهنات.

وقالت شاكيرا في بيان رسمي:"نأسف لتأكيد الانفصال من أجل رفاهية أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهم وشكرًا لتفهمكم".

وحرصت كذلك على نفي الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول نقلها إلى المستشفى، حيث أكدت أنها بخير والصور التي انتشرت لها في سيارة إسعاف كانت بسبب مرض والدها الأسبوع الماضي.

وكانت بيلار فيدال الصحفية من شبكة "ABC" هي التي أعلنت الانفصال قبل خروج شاكيرا للحديث بشكل علني عن وداعها لبيكيه.

هل تورط بيكيه في خيانة شاكيرا؟

أكد موقع "إل بيريوديكو" أن السبب الرئيسي لابتعاد الثنائي عن بعضهما البعض هو أن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه لها مع فتاة.

وألمح الموقع أن أحدث أغنيات المغنية الكولومبية قد تكون موجهة للاعب برشلونة بالتحديد، وتملك رسالة مبطنة له تتهمه بالخيانة.

ولفت حسابات شاكيرا على وسائل التواصل الاجتماعي الانتباه بسبب عدم نشر أي صور لبيكيه منذ مارس الماضي، على عكس العادة.