تتزايد علامات الاستفهام حول استمرار الحارس المغربي ياسين بونو مع الهلال السعودي، في ظل تصاعد الاهتمام الأرجنتيني بضمه لتحقيق حلمه القديم، بالتزامن مع تحذيرات فنية من استمرار الاعتماد عليه وحده لتغطية الثغرات الدفاعية في الفريق.
تحركت إدارة نادي ريفر بليت الأرجنتيني بشكل جاد لفتح ملف التعاقد مع ياسين بونو، واضعة اسمه على رأس أولوياتها لتدعيم مركز حراسة المرمى استعدادًا لموسم 2027، وفقًا لما أوردته شبكة تي واي سي سبورتس.
ويأتي هذا التحرك الاستباقي تحسبًا لرحيل الحارس الشاب سانتياجو بلتران، الذي لفت أنظار كبار أوروبا بعد تألقه اللافت وانضمامه لصفوف منتخب الأرجنتين بقرار من المدرب ليونيل سكالوني، ومشاركته دوليًا للمرة الأولى في ودية هندوراس.
وتتسابق أندية أوروبية على رأسها أستون فيلا وأتلتيكو مدريد للظفر بخدمات بلتران، لا سيما مع بحث النادي الإسباني عن خليفة محتمل لحارسه المخضرم يان أوبلاك.
ورغم محاولات ريفر بليت تحصين حارسه الشاب بعقد يمتد حتى ديسمبر 2030 وشرط جزائي لا يقل عن 15 مليون دولار، فإن الإدارة الأرجنتينية لا ترغب في الانتظار حتى الصيف، وتدرس حسم صفقة بونو في يناير المقبل.
ولم تكتفِ إدارة النادي الأرجنتيني بالاتصالات الهاتفية، بل أوفدت ممثلين عنها إلى المملكة العربية السعودية لعقد جلسة مباشرة مع الحارس المغربي ونقل جدية العرض.
ويعوّل المفاوضون على الرابط العاطفي القوي الذي يجمع بونو صاحب الـ35 عامًا بالنادي، إذ لم يخفِ الحارس يومًا تشجيعه لريفر بليت، بل صرّح عام 2023 بأن الدفاع عن ألوانه يمثل حلمًا شخصيًا يسعى لتحقيقه بمستوى تنافسي يليق بتاريخ الفريق، وهو ما يضع عقده الممتد مع الهلال حتى يوليو 2028 أمام اختبار حقيقي.
أزمة دفاعية وتنبيه شديد اللهجة
بالتوازي مع التكهنات المحيطة بمستقبله، يعيش بونو حالة من الاستنزاف الفني داخل المستطيل الأخضر بسبب الثغرات الواضحة في الخط الخلفي للهلال.
وظهرت هذه المعاناة بوضوح خلال مواجهة نيفتشي الأوزبكي في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث اضطر الحارس المغربي للتدخل مرارًا لإنقاذ مرماه من أهداف محققة نتيجة أخطاء التمركز وسوء التغطية الدفاعية.
ودفع هذا المشهد المعلق التونسي عصام الشوالي إلى إطلاق تحذير صريح للاعبي الفريق السعودي أثناء وصفه للمباراة، قائلًا: "ياسين بونو لن ينقذكم كل مرة".
وحملت هذه العبارة رسالة واضحة مفادها أن المراهنة المستمرة على براعة الحارس المغربي للتغطية على الهفوات الدفاعية لن تصمد طويلًا في معترك قاري بحجم البطولة الآسيوية.
ولم يكن حديث الشوالي تقليلًا من شأن بونو، بل تشخيصًا دقيقًا لحجم العبء الملقى على كاهله في ظل اختلال التوازن بين الشقين الهجومي والدفاعي للفريق، وهو ما ترجمته نتيجة التعادل 2-2 أمام الفريق الأوزبكي بعد التقدم بهدفين.
ومع تزايد الضغوط الفنية داخل الملعب وتجدد الفرصة لتحقيق حلمه الكروي في أمريكا الجنوبية، يقف بونو أمام مفترق طرق حاسم قد يعيد رسم خريطة مشواره الاحترافي في المرحلة المقبلة.
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قمت بتغطية 4 نسخ من كأس العالم للرجال (2010، 2014، 2018، 2022)، بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات، والعديد من البطولات القارية والمحلية لصالح جول ومنصات رسمية كبرى أخرى.
بعد رحلة في مجالات صحفية متنوعة، وجدت شغفي الحقيقي في كرة القدم، وهي المهنة التي أمارسها بكل شغف منذ 2010 ووجدت نفسي فيها بشكل أكبر في GOAL منذ يناير 2018.
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