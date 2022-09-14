وسط أزمة بوجبا ومبابي.. حارس فرنسا قلق من أجواء المنتخب قبل كأس العالم

لا تبدو الحالة جيدة في معسكر الديوك قبل المونديال

عبر هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا عن تخوفه من "المشاعر السلبية" الموجودة حول منتخب فرنسا قبل أشهر قليلة من خوض المنتخب لمنافسات كأس العالم قطر 2022 التي يسعى فيها للحفاظ على لقبه بطلًا للعالم.

آخرها الاتهامات التي تطال رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوجراي حول السلوك السيئة تجاه عاملات في الاتحاد لها علاقة بالتحرش وما إلى ذلك.

والقضية الأهم تتمثل في مسلسل بوجبا ومبابي وسط مزاعم شقيق الأول بأنه قام ببعض أعمال السحر من أجل التأثير على مستوى الثاني في منتخب فرنسا.

وقال لوريس عقب هزيمة توتنهام من سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا: "لا أملك كل الحقائق حول ما يحدث في الاتحاد، لا أعتقد ما إذا كان الأمر برمته صحيحًا أم لا".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "على أي حال، مع بتقي شهور قليلة على المونديال، من المهم أن نظهر التضامن ونركز على الأهم".

وأردف: "سنحتاج لتعزيز قوتنا والاعتماد على كل طاقتنا، علينا أن نبقى مركزين على أرضية الميدان".

وعبر لوريس عن قلقه من "الأجواء المحيطة بالمنتخب في الوقت الراهن" مشددًا على أن "التوقف الدولي سوف يكون إيجابيًا بالنسبة لنا".