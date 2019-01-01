الانتقالات
الانتقالات

وست هام يسعى لخطف هدف برشلونة

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Getty Images
هل يرحل خليفة لويس سواريز إلى الدوري الإنجليزي بدلًا ن برشلونة؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي وست هام الإنجليزي للتعاقد مع ماكيي جوميز، لاعب وست هام، والمطلوب في صفوف برشلونة.

برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم في الصيف المقبل لخلافة لويس سواريز صاحب الـ 32 عامًا.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية إنّ وست هام على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جوميز والتوقيع معه مقابل 50 مليون يورو (43.3 مليون جنيه إسترليني).

وأوضحت أنّ الإدارة في مفاوضات متقدمة لأجل إتمام الصفقة سريعًا مستغلة تعثر فريق سيلتا فيجو في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

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برشلونة تعاقد مع برنس بواتينج على سبيل الإعارة من ساسولو الإيطالي لنهاية الموسم كحل مؤقت لخلافة سواريز.

ورحل باكو ألكاسير ومنير الحدادي عن برشلونة ليبقى الفريق دون أي مهاجم بديل.

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