وست هام يرغب في إعادة هيجواين إلى الدوري الإنجليزي

تعرف على عرض وست هام لضم هيجواين

يسعى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الجارية.

هيجواين عاد إلى صفوف البيانكونيري بعد نصف موسم قضاه مع تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" فإن روما ليس الفريق الوحيد الذي يتطلع لخدمات البيبيتا، إذ قدّم نادي وست هام عرضًا ليوفنتوس لضم اللاعب.

وأشارت إلى أنّ الهامرز يسعى إلى الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

وقد يوافق البيانكونيري على بيع اللاعب في ظل عدم الاهتمام بوجوده ضمن كتيبة الفريق للموسم المقبل.

التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة الفريق اللندني ضم سباستيان هولر من فرانكفورت الألماني ومستعد لدفع 40 مليون يورو أيضًا لأجله.

كما ربطت الصحف ماريو بالوتيلي بالانضمام للهامرز بعد انتهاء عقده في مارسيليا.

جدير بالذكر أنّ هيجواين عمل مع ماوريسيو ساري في نابولي وقدّم أفضل فتراته التهديفية على الإطلاق.